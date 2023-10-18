Хабиб Нурмагомедов прокомментировал удар по больнице в секторе Газа

Фото: РИА Новости / Антон Денисов
«Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение», - написал спортсмен.Кто на самом деле виновен в смерти невинных людей еще не установлено. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад». По данным Минздрава Палестины, в результате удара погиб 471 человек, большая часть из них женщины и дети.
Ранее сообщалось, что видео, которое опубликовали официальные аккаунты Израиля в качестве доказательств своей непричастности к удару по медучреждению, спустя время удалили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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