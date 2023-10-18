Радио1
Главная / Новости / Общество/ Хабиб Нурмагомедов прокомментировал удар по больнице в секторе Газа

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал удар по больнице в секторе Газа

Хабиб Нурмагомедов назвал удар по больнице в Газе геноцидом
18 октября 2023, 15:15
Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Ракетный удар, нанесенный по больнице в секторе Газа, является геноцидом палестинского народа. Такое мнение озвучил в социальных сетях бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов.


«Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение», - написал спортсмен.
Кто на самом деле виновен в смерти невинных людей еще не установлено. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад». По данным Минздрава Палестины, в результате удара погиб 471 человек, большая часть из них женщины и дети.

Ранее сообщалось, что видео, которое опубликовали официальные аккаунты Израиля в качестве доказательств своей непричастности к удару по медучреждению, спустя время удалили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль

Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена

Протестующие штурмуют посольство Израиля в Аммане после удара по больнице в Газе

#израиль
#армия
#мид
#женщины
#мнение
#ракета
#человек
#спортсмен
#посольство
#удар
Читайте нас в
В Московской области начали растить тюльпаны к весне
18 октября 2023, 16:11

Фото: Минсельхозпрод МО

Расположенный в Раменском городском округе тепличный комплекс «Цветком» вырастит к концу зимы 7 млн тюльпанов. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Подготовка к высадке символа весны уже началась.

«Ежегодно в регионе к февралю и марту выращивают около 15 млн цветов. В этом году объёмы значительно увеличится. Так, только подмосковное тепличное хозяйство «Цветком» увеличило площади и с 5 млн тюльпанов выходит на мощность в 7 млн», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе
 
Первую партию луковиц тепличный комплекс уже получил. Сейчас растения проходят предварительную температурную обработку в холодильниках. С помощью низких температур им устраивают искусственную зиму. Из-за этого у луковиц закладывается цветонос, что влияет на качество цветка.
 
Затем тепличный комплекс высадит луковицы в воду. Цветы укореняются и вырастают в среднем за три недели.
 
По данным министерства, в регионе выращивают цветы около 20 тепличных хозяйств на площадях 50 га. В Подмосковье в основном растят розы и тюльпаны. Есть в ассортименте хризантемы, примулы и гиацинты.
 
В начале февраля первые тюльпаны появятся на прилавках Московской области. Пик сезона ежегодно наступает в канун 8 Марта. 

Читайте также:

Шесть подмосковных сортов картофеля вошли в топ-10 в России

Подмосковное предприятие вырастило пилотную партию форели по своей технологии

Площадь сева озимых культур в Подмосковье превысила 95 тыс га
 
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#цветы
#раменский городской округ
#теплица
#8 марта
Читайте нас в
Автоюрист назвал причины, по которым могут отказать в выплатах по Каско после ДТП
Автоюрист Славнов объяснил, когда могут отказать в выплатах по Каско после ДТП
18 октября 2023, 16:06

Фото: IStock/conejota

Причин, по которым водителю могут отказать в выплате страховки по Каско или Осаго – множество. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Радио 1» назвал основные, и рассказал, в каких случаях можно добиться справедливости.
В выплате страховки могут отказать по причине того, что машина якобы и ранее ездила с повреждениями или эти повреждения были получены в другом ДТП. В этом случае можно добиться правоты с помощью экспертизы.
«Если пишут, что машина уже ездила с этими повреждениями или что повреждения получены не от этой аварии, то нужно будет сделать трасологическую экспертизу, доказать, что повреждения были получены в данной аварии, затем сделать автотехническую аварию, получить стоимость восстановительного ремонта. После этого нужно обратиться в страховую компанию», — сказал   
Однако если в момент аварии за рулём автомобиля находился человек, который не вписан в страховой полис, получить выплату невозможно. Независимо от того, что написано в условиях Каско, в страховом полисе должны быть указан тот, кто попал в ДТП.
«Представьте, что вы изначально вписали в Каско 18-летнего подростка, тогда Каско бы стоило других денег. Именно поэтому должны быть вписаны все участники. Конечно, если упало дерево или было повреждение от третьих лиц, то страховой наплевать на того, кто сидел за рулём, но если было ДТП и за рулём сидел другой человек, то страховка даст отказ», — заключил эксперт.
Читайте также:

Россиянам рассказали, как получить компенсацию за поломку машины из-за дождей

Автоюрист Радько назвал бесполезным приложение, которое оспаривает штрафы за использование телефона

Россиянам рассказали, можно ли обмануть камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень
#дтп
#аварии
#полис
#машина
#страхование
Читайте нас в
В РФ изменится модель перехода из 9-го в 10-й класс
18 октября 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Caiaimage/Chris Ryan

Рособрнадзор заявил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс будет изменена в ближайшее время.
Модель перехода из 9-го в 10-й класс в  школах не соответствует современным образовательным требованиям. Её изменят в ближайшее время. Об этом заявили в Рособрнадзоре, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах. В российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».

«Вы знаете этот проект, 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», — рассказала Голикова.
Читайте также:

Стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах

В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне

В Кашире подвели итоги конкурса по отбору стажировочной площадки среди школ
#школа
#дети
#школьники
Читайте нас в
Стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах
Голикова рассказала, что в школах не хватает примерно 11 тысяч учителей
18 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/Zhang Shu

В российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей.
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
 
Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».
 
«Вы знаете этот проект, 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», — рассказала Голикова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возрастная группа работников от 30 до 39 лет сократилась уже на 30% в российской экономике.

«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%», - объяснила Голикова.
Однако, по её словам, число безработных среди молодых и возрастных людей растет. Она также уточнила, что по некоторым профессиям в отрасли строительства не хватает сотрудников. Причем в области финансов и страхового дела отмечается перебор людей.

Читайте также:

В Госдуме предложено выдавать учителям деньги на посещение музеев и театров

В Кашире подвели итоги конкурса по отбору стажировочной площадки среди школ

Голикова: В России сокращается возрастная группа работников от 30 до 39 лет
#школа
#дети
#учителя
Читайте нас в
В Саратове появился свой Хатико
В Саратове нашли пса, который ждет своего хозяина
18 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/DimaBerkut

В Саратове глава Минцифры Саратовской области Владимир Старков нашел собаку, которая уже на протяжении длительного времени ждет своего хозяина на одном и том же месте. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Старкова, он остановился, чтобы покормить бездомную собаку и обнаружил на ее шее ошейник с номером телефона. Он позвонил по нему, но на другом конце телефона ему рассказали, что ошейник на животное надели неравнодушные жители. Они нашли пса на обочине дороги и забрали его домой, однако собака каждое утро сбегала на то место, откуда ее забрали.

Министр призвал местных водителей сбавлять скорость на участке, где сидит собака, чтобы не покалечить его.

В конце августа стало известно, что в Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал погибшего хозяина. Он 12 лет искал среди прохожих своего погибшего хозяина. Пёс за эти годы стал местной легендой и достопримечательностью. С ним любили фотографироваться туристы.

Читайте также:

Хатико из Подольска ищет хозяев

Косатка из «Москвариума» готовится стать мамой

Ветеринар Воропаева рассказала, какую «человеческую» еду можно дать собаке
#животное
#скорость
#дороги
#собака
#жители
Читайте нас в
В Башкирии неизвестные спилили православный крест
18 октября 2023, 15:14

Фото: istockphotoKalawin

Крест был установлен в честь погибших священников.
Baza пишет, что крест высотой около 5 м на скале Павловского водохранилища установили в 2011 году. Проект был частным. Крест и площадку установила семья местных жителей, согласовав детали с администрацией. 

Недавно крест спилили неизвестные. Последний раз целым крест видели в конце сентября. Площадка, где он стоял, малолюдна. Добраться к нему можно только через воду или тропинками через лес, поэтому вандалы остались незамеченными.

В местных пабликах пишут, что крест могли спилить некие «башкирские националисты», которые нетерпимо относятся к другим религиям и народам. 

В деле разбирается полиция, следователи уже удалось собрали несколько улик.

Читайте также:

Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым отправкой «на курорты Колымы»

Парламент Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ

ЦБ приостановил выпуск банкноты в 1000 рублей после критики РПЦ
#полиция
#башкирия
#чп
Читайте нас в
Российская дочерняя компания Google признана банкротом
18 октября 2023, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российскую дочернюю компанию американской корпорации Google, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, только за последний год чистый убыток ООО «Гугл» составил 10,2 млрд рублей. Общая задолженность — 53,6 млрд рублей.

Отмечается, что требования к компании предъявили более тысячи российских юридических лиц. Основная причина жалоб — неоказание услуг по размещению рекламы. При этом, основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Компания начала процедуру банкротства своей российской «дочки» 18 мая прошлого года. В «Гугл», что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств».

Читайте также: 

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

Крупный российский производитель обуви Ralf Ringer оказался на грани банкротства

Экс-министр экономики Нечаев объяснил провал «Роснано» отсутствием конкуренции
#компании
#банкротство
#google
#суд
#реклама
Читайте нас в
Володин заявил о необходимости воспитания у мальчиков готовности стать отцом и мужем
Володин: нужно со школы воспитывать в мальчиках готовность стать отцами
18 октября 2023, 14:56

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в мальчиках со школы нужно начинать воспитывать готовность заводить семьи.
«Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе, в семье, и к женщине», - сказал он на пленарном заседании.

По его словам, в настоящее время молодые люди не стремятся создавать семью, а заводят животных. А после 40, по словам Володина, семью создавать уже сложно. Мужчины не готовы брать на себя подобные обязательства. Таким образом, спикер Госдумы считает, что комитет ГД должен заняться данным вопросом.


Читайте также:

Володин раскритиковал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями

Володин: Госдума рассмотрит отмену договора о запрете ядерных испытаний 17 октября

Володин предсказал судьбу вернувшихся в РФ релокантов
#госдума
#рф
#володин
Читайте нас в
«Божий промысел»: Патриарх Кирилл высказался о причине появления у СССР ядерного оружия
Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие в СССР появилось по Божьему промыслу
18 октября 2023, 14:51

РИА Новости / Григорий Сысоев

Ядерное оружие у Советского союза появилось по Божьему промыслу в обители Серафима Саровского. С таким заявлением выступил глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время награждения орденом преподобного Сергия Радонежского I степени главы ядерного центра в Сарове Радия Илькаева. Информацию сообщает ТАСС.
Патриарх Кирилл заявил, что благодаря созданному ядерному вооружению Россия теперь может рассчитывать на безопасность.

«Если бы не работа Курчатова [создателя советской атомной бомбы - прим.ред.], Радия Илькаева, то трудно сказать существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского» — заявил патриарх.
Он также напомнил, что мы все должны хранить в памяти подвиг ученых, которые спасли Россию.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду, 18 октября, приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне

Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества

Удар по больнице в Газе попал на видео

#ученые
#россия
#оружие
#безопасность
#рпц
#патриарх кирилл
#ядерное оружие
Читайте нас в
Достижения.рф