Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в Махачкале

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к властям Дагестана с просьбой помиловать задержанных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Его просьбу поддержал бывший чемпион UFC, непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов.
Он призвал найти и наказать тех, кто через телеграм-каналы организовал эти беспорядки. Хабиб также попросил не ломать судтбы молодых дагестанцев и смягчить их наказание до административного. Призыв знаменитого чемпиона в запрещенной в России социальной сети поддержали более 57 тысяч человек, передает NEWS.ru.
Ранее проявить снисхождение к несознательным погромщикам призвал также глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. Он считает, что участников беспорядков спровоцировали иностранные спецслужбы, которые умело сыграли на чувствах верующих. По мнению муфтия, западные страны мечтают разрушить Россию изнутри, а штурмовавшие аэропорт стали пешками в их руках.
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«Аллах прощающий и любит прощающих» — написал Нурмагомедов в заключение.
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Александр Бойцов