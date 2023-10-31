Хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»

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Группа хакеров из DumpForums совершила атаку на веб-сайт Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир», пишет «Коммерсант».
Представитель НСПК уточнил, что веб-сайт был разработан и поддерживается сторонним контрагентом, не содержит конфиденциальных данных и не связан с платежной инфраструктурой. Он также подчеркнул, что через этот веб-сайт невозможно получить доступ к системам компании. На данный момент серверы и центры обработки данных НСПК не имеют интернет-соединения.
Сотрудники НСПК подчеркнули, что обработка всех платежей с использованием банковских карт и операций в системе быстрых платежей (СБП) продолжает свою работу без сбоев, и не произошло утечки конфиденциальных данных.
Хакеры из DumpForums заявили о взломе сайта крупнейшего платежного оператора и утверждают, что им удалось извлечь «множество интересной информации» с серверов. Группировка также выразила признательность Ukrainian Cyber Alliance за поддержку.
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Сотрудники НСПК подчеркнули, что обработка всех платежей с использованием банковских карт и операций в системе быстрых платежей (СБП) продолжает свою работу без сбоев, и не произошло утечки конфиденциальных данных.
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Артем Кузьмин