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Хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»

«Коммерсант»: хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир» НСПК
31 октября 2023, 00:46
Фото: iStock/Svitlana Hulko

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Группа хакеров из DumpForums совершила атаку на веб-сайт Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир», пишет «Коммерсант».
Представитель НСПК уточнил, что веб-сайт был разработан и поддерживается сторонним контрагентом, не содержит конфиденциальных данных и не связан с платежной инфраструктурой. Он также подчеркнул, что через этот веб-сайт невозможно получить доступ к системам компании. На данный момент серверы и центры обработки данных НСПК не имеют интернет-соединения.

Сотрудники НСПК подчеркнули, что обработка всех платежей с использованием банковских карт и операций в системе быстрых платежей (СБП) продолжает свою работу без сбоев, и не произошло утечки конфиденциальных данных.


Хакеры из DumpForums заявили о взломе сайта крупнейшего платежного оператора и утверждают, что им удалось извлечь «множество интересной информации» с серверов. Группировка также выразила признательность Ukrainian Cyber Alliance за поддержку.

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#хакеры
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Воров в законе не будут держать отдельно от других заключенных
31 октября 2023, 01:35

Фото: iStock/BrianAJackson

Ворам в законе больше не требуется обязательное содержание в отдельных камерах в СИЗО, пишут «Известия» со ссылкой на предложенную правительством России поправку к законопроекту депутатов.
Согласно изменениям, лидеров преступного мира больше не будут в обязательном порядке размещать в отдельных камерах в СИЗО, отделяя их от других обвиняемых. В настоящее время отдельные камеры предоставляются лицам, обвиняемым в преступлениях против конституционного строя и государственной безопасности. Также в отдельных камерах находятся обвиняемые в убийствах, распространении ВИЧ-инфекции, похищениях, изнасилованиях, торговле людьми и других серьезных преступлениях.

Представленное в Госдуме предложение включить в этот перечень также тех, кто занимает высокое положение в преступной иерархии, не было одобрено правительством. Они считают, что для всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания, и такой подход может отрицательно повлиять на работу правоохранительных органов в СИЗО.

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«Офицеры России» поблагодарили медицинских работников из Каширы
31 октября 2023, 00:58

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

В Кашире представители общественной организации «Офицеры России» поблагодарили медицинских сотрудников за их труд, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Общественники прибыли с благодарностями в детскую поликлинику Каширской больницы.

От каширского подразделения организации на встречу с медицинскими сотрудниками прибыли руководитель исполкома местного отделения Вячеслав Кузнецов и его заместитель, член молодёжного парламента городского округа Кашира Дарья Котюнина. 

«Мы продолжаем оказывать помощь медицинским работникам городского округа Кашира и передаём для них медицинскую обувь», - рассказала Котюнина.

По ее словам, общественники подумали и о не менее важных людях в медицинской сфере - пациентах. Для них «Офицеры России» передали партию бахил.

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#поликлиника
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Жительница Каширы стала победителем акции «Русский Крым и Севастополь»
31 октября 2023, 00:47

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

Жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева стала одной из победительниц акции «Русский Крым и Севастополь» и получила возможность отправиться на экскурсию в Крым.

За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.

В самый первый день поездки их принимали в Законодательном Собрании города федерального значения Севастополь, где участники смогли поделиться своими впечатлениями о городе с депутатами. 

За время путешествия участники акции познакомились с богатой историей всего Крымского полуострова и Севастополя. 

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#подмосковье
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Yonhap: Сбежавшие от мобилизации россияне год живут в аэропорту Южной Кореи
31 октября 2023, 00:36

Фото: iStock/Jae Young Ju

Трое россиян, которые в октябре 2022 года сбежали от мобилизации в Южную Корею, больше года не могут получить убежище в стране и живут в аэропорту Инчхон. Об этом пишет Yonhap.
«Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года после того, как сбежали, чтобы избежать мобилизации», — говорится в материале.

По словам авторов, россияне просили предоставить им убежище, но просьбы были отклонены министерством юстиции Южной Кореи, где уточнили, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

При этом государственная комиссия по правам человека обратилась к властям Южной Кореи с рекомендацией улучшить условия проживания граждан РФ, так как они заслуживают «гуманитарного содействия».

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#рф
#южная корея
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В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька
Петербургские пожарные ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька
30 октября 2023, 23:30

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Вечером 30 октября сотрудники МЧС Санкт-Петербурга спасли практически новорожденного котенка на пожаре в Парголово, где возникло возгорание в заброшенной хозяйственной постройке, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Пожарные, прибыв на место, оперативно потушили огонь, а во время разборки обгоревших конструкций, они услышали слабый писк, доносившийся из-под обгоревших балок пола.

Котенка извлекли и перевезли в пожарную часть. В настоящее время котенка кормят молоком и ищут ответственных и заботливых хозяев для него.



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#пожарные
#мужчина
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Глава Жуковского Прохоров вручил награды за вклад в развитие волонтёрства
30 октября 2023, 21:10

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров вручил награды «за значительный вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области» местным ребятам. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г.о.
Отмечается, что награды получили три человека.

«Это активные, инициативные и ответственные молодые люди, которые всегда помогают нам не только в подготовке и проведении различных городских мероприятий, но и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — приводятся слова Прохорова в его официальном Telegram-канале.

Глава Жуковского отметил, что ребята были отмечены и на торжественном мероприятии в Доме правительства Московской области.

Ранее в Красногорске наградили подмосковных волонтёров в преддверии Дня добровольца Московской области, который празднуется 29 октября.

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#награды
#люди
#волонтёр
#жуковский
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Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию
Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов за призывы к насилию
30 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/Penderev

Павел Дуров сообщил, что каналы в Telegram, призывающие к насилию, за нарушение правил мессенджера, Google и Apple будут заблокированы. Об этом Дуров написал в своем канале.
Сообщается, что Telegram также заблокирует канал «Утро Дагестана», который, как сообщалось ранее, призывал жителей Дагестана к беспорядкам.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной. 

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

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#telegram
#дагестан
#информация
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Зоозащитник Горячев не рекомендовал брать бездомных домой временно погреться
30 октября 2023, 20:09

Фото: istockphoto.com/AlxeyPnferov

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев заявил, что в холодную пору брать бездомное животное временно погреться домой из жалости, а после вернуть на улицу – негуманно, и не рекомендовал так делать.
Он также объяснил, как именно бездомные животные выживают в мороз.

«Будучи сытыми, они легко переносят низкие температуры. Экологическая ниша у бездомных собак и кошек широкая: в городах они, как правило, живут на теплотрассах, в подвалах и прочих местах. Конечно, им нужен дом, но я бы хотел предостеречь наших сограждан, которые хотели бы взять себе животное, чтобы «просто дать погреться», а потом вернуть его обратно в «естественную среду обитания». Так делать негуманно!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Горячев.

Он также напомнил, что нельзя выгонять уже взятых к себе животных из дома, поскольку неприспособленный к улице питомец, скорее всего, заболеет, а возможно даже погибнет.

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#мороз
#бездомные животные
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В Челябинске дети не могут попасть в центр реабилитации из-за фекалий в подвале
30 октября 2023, 19:19

Фото: istockphoto/cheshka

В Челябинске дети-инвалиды лишились возможности посещать реабилитационный центр.
Подвал здания затоплен фекалиями, пишет URA.RU со ссылкой на психолога АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус» Ирину Арлиевскую.
 
«Проблема началась 17 октября в районе 10:00. К нам позвонил представитель арендодателя и сообщил, что подвал (мы находимся на первом этаже) топит канализацией, уровень растёт и детей из центра надо срочно эвакуировать, что и было сделано. С тех пор уровень воды то поднимался, то снижался, сейчас там стоит заглушка, из-за которой нельзя пользоваться туалетом и водой», — рассказывает Ирина Арлиевская.
Зловонный запах испарений достигает первого этажа, где обычно занимаются дети. Из-за их отмены занятий страдают около 50 детей с ОВЗ. Руководство центра добивалось помощи от различных инстанций, но ответа так и не получило.
 
«Перевести коррекционный и образовательный процессы на дистант не представляется возможным. Подобный формат дети не могут освоить из-за  особенностей здоровья. Перерыв в занятиях очень неблагоприятно сказывается на процессе социализации и реабилитации наших ребят», — говорит Ирина Арлиевская.
28 октября психолог обратилась к губернатору Челябинской области в группе «А.Л. Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

«Из-за этой нерешаемой проблемы мой ребенок с аутизмом уже две недели не учится!!! Мы по крупицам продвигаемся в его развитии и такие перерывы в занятиях нас отбрасывают очень далеко назад!!! Это недопустимо!!! Пожалуйста, те, кто может решить эту проблему, помогите нам!» —прокомментировала пост одна из пользовательниц.
Ранее сообщалось, что в челябинском посёлке дети учатся на дистанте из-за сломанного автобуса. В Челябинской области следователи проверяют информацию об отсутствии подвоза детей в школу и детский сад. Дети третью неделю учатся дистанционно из-за автобуса, который сломался, сообщает СУ СК РФ региона.

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#челябинск
#дети
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