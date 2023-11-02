Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского

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Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы облсовета Ярослав Добрянский на странице в социальной сети.
Добрянский отметил, что готовится заявление в киберполицию для установления причастных к хакерской атаке.
По словам чиновника, делается все необходимое для восстановления работы сайта. Добрянский отметил, что из-за произошедшего работа аппарата Киевского облсовета была полностью прекращена.
Ранее сообщалось, что российские хакеры из группы «Уютный медведь» атаковали десятки сотрудников посольств на Украине с помощью рекламы дешевого BMW.
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«Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей», — такое сообщение было оставлено хакерами.
Ранее сообщалось, что российские хакеры из группы «Уютный медведь» атаковали десятки сотрудников посольств на Украине с помощью рекламы дешевого BMW.
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Екатерина Коршунова