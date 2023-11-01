ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа

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Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа. Информацию сообщает ТАСС.
В списках оказали граждане Палестины с двойным гражданством, а также граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Чехии Финляндии и Японии. Кроме тоо, покинуть регион могут сотрудники Международного Красного Креста.
Люди смогут пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в среду, 1 ноября. Также перечисленных граждан попросили прийти к КПП в 7:00 (8:00 по мск) в целях упрощения процесса перехода.
Ранее сообщалось, что ХАМАС второй раз за сутки обстреляли Тель-Авив. Это было сделано в ответ на обстрел сектора Газа со стороны Израиля. В результате обстрела лагеря Джебалия погибли 400 человек.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак