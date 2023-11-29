ХАМАС освободил двух российских заложников

Фото: istock cyano66
Палестинское движение ХАМАС освободили двоих российских заложников в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Бригады «Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», — говорится в сообщении.Отмечается, что за 5 дней Израиль смог добиться освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Захарова: В секторе Газа необходимы перемирие и прекращение огня
Глава ЦРУ прибыл в Катар для обсуждения договорённостей между Израилем и ХАМАС
Маск отказался посетить сектор Газа, потому что там «достаточно опасно»
Алина Юрчак