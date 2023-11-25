ХАМАС вернуло из плена израильтянку, которую ранее объявили погибшей

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Палестинское движение ХАМАС в рамках ранее объявленного гуманитарного перемирия с Израилем в секторе Газа вернуло из плена 76-летнюю жительницу еврейского государства Ханну Кацир, которую ранее считали убитой. Об этом 24 ноября пишет ТАСС со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Мы должны проявлять осторожность и не публиковать непроверенную информацию. Сегодня вернулась домой Ханна Кацир после того, как несколько дней назад террористы заявили о её убийстве», — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.Действительно, имя Ханны Кацир значится в списке первой группы заложников, возвращенных в Израиль после 49 дней в плену у палестинских боевиков, которые ранее сообщали о её смерти из-за недостатка медикаментов в секторе Газа ранее сообщали боевики «Исламского джихада», пишет издание The Times of Israel.
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