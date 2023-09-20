Хамство, деньги, суета: Как остановить войны в родительских чатах?

С началом учебного года все родители российских школьников вернулись, а кто-то только вступил в школьные чаты. Домашние задания, новые учебники, тетради, деньги в фонд школы — именно в чатах обсуждаются эти вопросы, а также ещё тысяча мелких проблем из жизни школьников.
Но не всегда обсуждение насущных вопросов проходит гладко. Одни родители жалуются на большой объём информации, другие – на хамство. Почему родительские чаты — это всегда стресс для мам, пап и учителей? И можно ли сохранять экологичные отношения в сети? Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
У Элины двое детей и 16 родительских чатов: три школьных чата с учителем, без учителя и с родительским комитетом, аналогичная ситуация в детском саду, ещё два чата по тхэквондо, танцы, хор и многое другое. Женщина понимает, что все они необходимы, но, порой, сложно сдерживать эмоции из-за родителей.
Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова рассказала «Радио 1», что решать конфликтные ситуации можно с помощью игнорирования.
На подобные проблемы жалуется и Ольга, у которой трое детей. Женщина рассказывает, что все секции, кружки и дополнительные занятия требуют новых чатов, и почти в каждом из них есть родители, которые несколько раз переспрашивают одну и ту же информацию.
Специалист по деловым коммуникациям отметила, что голосовые сообщения – это одна из норм сетевого этикета. Татьяна Баранова уверена, что для выстраивания комфортных отношений, важно договориться с участниками беседы о правилах общения. Эти правила следует закрепить.
Педагоги отмечают, что иногда из-за большого объёма работы нет времени и сил писать текстовые сообщения в групповые чаты. Сами групповые чаты не считаются чем-то бесполезным.
Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова добавила, что для соблюдения всех правил в участники чата должны назначить модератора. Это может быть классный руководитель или ответственный родитель.
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У Элины двое детей и 16 родительских чатов: три школьных чата с учителем, без учителя и с родительским комитетом, аналогичная ситуация в детском саду, ещё два чата по тхэквондо, танцы, хор и многое другое. Женщина понимает, что все они необходимы, но, порой, сложно сдерживать эмоции из-за родителей.
«Некоторые родители не читают весь чат, и постоянно задают одни и те же вопросы: “А что задали, а какое расписание?” И таких вопросов может быть три-четыре за день», — поделилась собеседница «Радио 1».Элина рассказывает, что в основном в чате царит рабочая или дружеская атмосфера: родители могут помочь с домашним заданием, ответить на вопросы. Но всё это рушится, когда дело доходит до денежных сборов.
«В основном споры из-за подарков, когда решаем, сколько подарить учителю. Кто-то хочет 10 тысяч рублей, а кто-то пять, и вот тут начинается самое веселье», — добавила она.
Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова рассказала «Радио 1», что решать конфликтные ситуации можно с помощью игнорирования.
«А-синхронная коммуникация – это когда я не обязан отвечать сиюсекундно, у меня теоретически есть возможность отвлечься, ответить через пару минут или вообще завтра. Мне кажется, пользу от этого можно извлекать именно для решения конфликтных ситуаций в групповых чатах. Когда в моменте, в накале страстей я бы написала чего-то эмоционального и потом сильно жалела, но так как это групповой чат, то я могу не отвечать сразу, а отвлечься, подумать о чём-нибудь другом, и только потом ответить», — сказала Татьяна Баранова.
На подобные проблемы жалуется и Ольга, у которой трое детей. Женщина рассказывает, что все секции, кружки и дополнительные занятия требуют новых чатов, и почти в каждом из них есть родители, которые несколько раз переспрашивают одну и ту же информацию.
«Очень много информации в родительских чатах. Очень много идёт от самой школы: одно мероприятие, второе, третье. Из-за этого часто происходит путаница, и если кто-то что-то пропустил, начинают переспрашивать. В кружках есть группы, в каждом классе группы, есть только с родителями чат, есть с учителями чаты, есть без учителя чаты. И ты вообще не понимаешь, откуда и какую информацию брать», — отметила Ольга.Проблемы в школьных чатах возникают и из-за голосовых сообщений. Одни родители и учителя не могут написать сообщение текстом, другие — не могут послушать.
«В прошлом году у нас произошёл инцидент. У нас учительница часто отправляет голосовые сообщения, тогда одна родительница зашла и сказала, что не может прослушивать, попросила писать текстом. Мы ей предложили взять наушники, а она в ответ начала нам грубить в чистой форме. После этого её везде в чатах заблокировали», — поделилась Ольга.
Специалист по деловым коммуникациям отметила, что голосовые сообщения – это одна из норм сетевого этикета. Татьяна Баранова уверена, что для выстраивания комфортных отношений, важно договориться с участниками беседы о правилах общения. Эти правила следует закрепить.
«Для кого-то точка в конце предложения – это просто знак пунктуации, а кто-то воспринимает это как недобрый сигнал. Но, конечно, что касается группового чата, здесь очень разные у всех представления, поэтому не нужно делать акцент на точке. Но вот с голосовым – это другая история, потому что его не всегда удобно прослушать. И если мы решили, что голосовые по объективным причинам нам не подходят, мы не хотим в чат получать такие вещи, то можно это указать в правилах, обсудить этот всем вместе момент», — отметила Татьяна Баранова.
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Педагоги отмечают, что иногда из-за большого объёма работы нет времени и сил писать текстовые сообщения в групповые чаты. Сами групповые чаты не считаются чем-то бесполезным.
«Я не скажу, что без чатов было лучше или хуже, везде есть свои нюансы. Раньше не нужно было тратить время на ежедневные объявления, обсуждения того или иного вопроса, сейчас можно обсудить некоторые вопросы в чатах и на родительском собрании уделить больше времени успеваемости детей», — сказала учитель химии Оксана.Заведующая кафедрой инновационных технологий филологического образования МГОУ, президент Ассоциации педагогов Московской области «учителя русского языка и литературы» Анна Шмелёва добавила, что родительский чат создаётся классным руководителем для конкретных объявлений, поэтому родителям следует соблюдать этические нормы в общениях с педагогом и друг с другом.
«Обсуждать, критиковать учеников, учителей, друг друга недопустимо. Экология общения должна быть соблюдена. Учитель должен чувствовать уважительное к себе отношение. Существуют общие правила: представление (кто), вопросы конкретны, исключается непечатная лексика, нежелательно использование смайликов и голосовых сообщений, оскорблять, пересылать сообщения третьим лицам», — отметила специалист.
Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова добавила, что для соблюдения всех правил в участники чата должны назначить модератора. Это может быть классный руководитель или ответственный родитель.
«У любого чата должен быть модератор или администратор. Должен быть кто-то ответственный, кто время от времени может напоминать участникам, что всё, что напрямую не относится к чату, можно обсуждать в других ветках. Если у нас чат про школу, то, наверное, не нужно рекламировать там какие-то свои услуги, если не было соответствующих договорённостей. Хорошо, когда появляются правила чата, в которых говорится, что нежелательно делать, о чём говорить, как себя вести. Это нужно, чтобы потом, если вдруг случится не комфортная ситуация, и кто-то выйдет за рамки общения, можно было апеллировать этим правилом», — сказал Баранова.Читайте также:
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