«Хамство – это способ получить желаемое»: Психолог Кардиакос объяснила, почему люди хамят

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Давайте согласимся, что никто не любит людей, которые всем своим видом демонстрируют недовольство и неприязнь, повышают на собеседника голос и, проще говоря, ведут себя по-хамски. Однако, как оказалось, у такого поведения есть свои причины.
Разобраться в основных причинах хамства и помочь побороться с ним помогла «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.
Говоря о взрослых людях, психолог считает, что первая причина демонстрации откровенного хамского поведения - это способ получить желаемое. Помимо этого, когда взрослый человек хамит вам, то он может просто пытаться дистанцироваться, показать свою силу. Ну или это человек просто невоспитан и не умеет управлять своими эмоциями.
Кардиакос напомнила, что хамское поведение не стоит воспринимать на свой счёт. Выливающаяся на вас агрессия может быть направлена совсем на другие вещи.
Когда ребёнок демонстрирует вам откровенно хамское поведение, то он, скорее всего, просто старается понять, насколько сильно вы его любите, и продолжит ли эта любовь существовать при всех обстоятельствах.
Напоследок, эксперт дала несколько советов, с помощью которых можно уменьшить влияние хамского поведения на вашу психику.
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«Если вы пытаетесь переучить хама, то стоит себе напомнить, что в хамстве есть причины», - в первую очередь напомнила специалист.
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Кардиакос напомнила, что хамское поведение не стоит воспринимать на свой счёт. Выливающаяся на вас агрессия может быть направлена совсем на другие вещи.
«В детском возрасте хамство – это еще и прощупывание границ. Границ любви родителей, в первую очередь», - отметила психолог.
Когда ребёнок демонстрирует вам откровенно хамское поведение, то он, скорее всего, просто старается понять, насколько сильно вы его любите, и продолжит ли эта любовь существовать при всех обстоятельствах.
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Напоследок, эксперт дала несколько советов, с помощью которых можно уменьшить влияние хамского поведения на вашу психику.
«Максимально стараемся выйти из этого разговора, а также разделить его тон и смысл. Любой разговор содержит двойное дно. Первое – что человек хочет донести и второе – как он это доносит. К примеру, можно сказать – я сейчас слышу неприятный набор фраз и тон, от которых мне хочется защищаться грубостью, но внутри этого я слышу и твой вопрос», - подчеркнула Кардиакос.
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Евгения Парфентьева