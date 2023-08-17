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Ханин избран главой Раменского городского округа

17 августа 2023, 17:12

Фото: администрация г. о. Кашира

Николай Ханин избран главой Раменского городского округа Московской области. В муниципальном образовании состоялось заседание Совета депутатов, во время которого прошло голосование.

Ранее Ханин был назначен временно исполняющим обязанности главы муниципалитета. Это произошло после того, как полномочия сложил Виктор Неволин. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил Ханина в качестве врио Раменского городского округа и попросил его активнее встречаться с жителями.

Ханин закончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Известен деятельностью в Общественной палате Московской области. В частности, занимался организацией отдыха детей из горячих точек СНГ и гуманитарных миссий в ДНР. В феврале 2022 года был избран главой городского округа Кашира.

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#раменский городской округ
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Путин поручил закрепить минимальные значения ущерба при нарушении авторских прав
17 августа 2023, 17:21

Фото: iStock/AndreyPopov

В России вдвое увеличатся минимальные значения крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав. Президент России Владимир Путин поручил внести необходимые поправки в законодательство, сообщает сайт Кремля.
Уточняется, что выполнять поручение президента будут Правительство РФ, Верховный СУД РФ, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ и МВД России.

Внести необходимые поправки в законодательство необходимо до 1 октября 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил запретить полиции привлекать предпринимателей к административной ответственности.

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#поручение
#поправки
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Путин поручил сохранить ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами
17 августа 2023, 17:04

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ежемесячную выплату родителям, ухаживающим за ребёнком-инвалидом, не достигшим возраста 18 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты РФ.

Помимо сохранения выплаты родителю или опекуну ребёнка-инвалида, предлагается также оставить ежемесячную выплату частично занятому родителю или опекуну, который ухаживает за инвалидом с детства I группы.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Под его контролем изменения должны вступить в силу до 1 октября текущего года.

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#владимир путин
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#льготы
#выплаты
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В Подмосковье стало проще открыть бизнес, связанный с активным отдыхом у воды
17 августа 2023, 17:00

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

В Московской области упростили административные процедуры для открытия бизнеса.
Подмосковным предпринимателям стало легче открыть свой бизнес, связанный с активностями на воде. 

В Московской области упростили административные процедуры: заключение договора водопользования и получения разрешения на размещение нестационарного объекта, для удобства предпринимателей.  

Такая мера предпринята с целью развития активностей на воде (сапборды). 

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Более 160 коммерческих помещений для бизнеса Подмосковья доступно онлайн.

В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

В Подмосковье оказывают 3 услуги субъектам МСП по поддержке бизнесу.
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#онлайн
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Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Путин поручил Генпрокуратуре и правительству запретить полиции наказывать бизнес
17 августа 2023, 16:54

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поручил запретить полиции привлекать предпринимателей к административной ответственности, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - говорится в сообщении.

Поручение президента необходимо реализовать до 1 октября 2023 года. 

Сегодня российский лидер Владимир Путин разрешил старт движению поездов по МЦД-3. На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин отдал приказ машинистам новых поездов «Иволга 3.0» о старте движения по новому диаметру, который свяжет Зеленоград и Раменское.Вместе с главой РФ в церемонии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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В Мытищах открылся опорный пункт полиции
17 августа 2023, 16:40

Фото: istockphoto / blinow61

В городском округе Мытищи в ЖК «Императорские Мытищи» открыли новый опорный пункт полиции.
Служба участкового уполномоченного полиции проходит не только «на земле», но и в кабинете, где он ведет прием проживающих в его районе граждан, работает со служебной документацией и дежурит. Находится же этот кабинет в специальном опорном пункте полиции. 

Для обеспечения безопасности жителей округа в жилом комплексе «Императорские Мытищи» был открыт опорный пункт полиции.

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В подмосковных Мытищах проходят мероприятия по улучшению транспортной доступности.

Для удобства жителей городского округа Мытищи были продлены часы работы общественного транспорта № 314к.

В Мытищах по просьбам жителей построят пожарное депо.
#мытищи
#полиция
#безопасность
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Воробьёв попросил содействия Путина в завершении модернизации трассы «Урал»
17 августа 2023, 16:17

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил поддержки президента России Владимира Путина для завершения модернизации трассы М-5 «Урал». Глава региона выступил на церемонии открытия движения по МЦД-3.
«Владимир Владимирович, я к вам обращался по поводу трассы М-5 «Урал», и вы дали команду по модернизации обхода посёлка Октябрьского, где живёт большое количество людей. Сейчас хочу ещё раз обратить внимание, попросить поддержки. Там финальная стадия. Желательно бы нам завершить работы для того, чтобы восточное направление тоже поехало с хорошей скоростью», – сказал Воробьёв на церемонии.
Трасса М-5 «Урал» – самая протяжённая федеральная автомобильная дорога в России. Её длина вместе с подходами составляет 3255 км. Магистраль связывает 11 регионов. К концу 2027 года её планируют целиком привести в нормативное состояние.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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#трасса
#президент
#владимир путин
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В подмосковных Мытищах проходят мероприятия по улучшению транспортной доступности
17 августа 2023, 16:15

Фото: istockphoto / sergeyryzhov

Жителей Подмосковья информируют ​о проведении специализированных мероприятий по улучшению транспортной доступности.
Мероприятия по улучшению транспортной доступности СНТ «Северное», СНТ «Грачи» и ДНП «Военнослужащий» будут проходить на территории городского округа Мытищи. 

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#мытищи
#снт
#мероприятия
#транспорт
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В Google Play появилось приложение, с помощью которого можно сообщать о беспилотниках
17 августа 2023, 16:03

Фото: istockphoto/Seremin

Приложение Народного фронта под названием «Радар.НФ» появилось в Google Play. С его помощью россияне смогут сообщать о появлении в небе беспилотных летательных аппаратов.
Приложение имеет возрастной маркер «3+». Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации. В описании указано, что в случае, если пользователи увидят БПЛА, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они смогут сообщить об этом через приложение, передает РИА Новости.

Сигнал от владельца телефона будет моментально отправлен в соответствующие федеральные службы, в ведении которых находятся данные чрезвычайные ситуации, для проверки и принятия мер реагирования. Если во время передачи сообщения пропадает сеть, то система все равно регистрирует сигнал и оповещает пользователя о том, что информация будет отправлена по назначению после того, как телефон снова появится в сети. Также с помощью приложения можно отправить фотографию и описание подозрительного объекта.

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Воробьёв: две большие автотрассы в Подмосковье строятся благодаря концессионным соглашениям
17 августа 2023, 15:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Концессионные соглашения применены при строительстве двух больших автотрасс в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на церемонии открытия движения по МЦД-3.
«Мы с Москвой стараемся делать так, чтобы всё было синхронизировано. Диаметры, которые Сергей Семёнович Собянин построил в Москве, синхронизируются в том числе и с нашими концессионным дорогами. У нас две большие концессии – это Южно-Лыткаринская трасса (ЮЛА) и Пироговское шоссе. Это очень важно для транзитного транспорта, который выходит из городов и это очень влияет на ощущения», – сказал Воробьёв.  
Концессионные соглашения в дорожном строительстве призваны оптимизировать бюджетные расходы. Концессия – это форма государственно-частного партнёрства, в рамках которого через процедуру конкурса заключается концессионное соглашение между государством и частным инвестором. 
 
В четверг президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв приняли участие в церемонии открытия МЦД-3. Третий Московский центральный диаметр длиной 85 км соединяет Зеленоград и Раменское. 
 
Теперь пассажиры из Подмосковья и столицы смогут без пересадок добираться из одного города в другой и с комфортом приезжать в Москву. У жителей Московского региона появились новые удобные маршруты, выбор выгодных тарифов с бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры. На линии размещены 38 станций, из них 14 имеют пересадку на подземку, МЦК и другие железнодорожные станции. 
 
С запуском МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» стоимость проезда пассажиров уменьшилась со 130 до 65 рублей.
 
Ранее Воробьёв назвал открытие МЦД-3 долгожданным событием для жителей Химок, Раменского, Люберец и Жуковского, где живут почти 1 млн человек, а к 2030 году население увеличится почти в два раза. 

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#московская область
#мцд-3
#транспорт
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#владимир путин
#сергей собянин
#губернатор
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