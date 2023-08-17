Фото: администрация г. о. Кашира
Николай Ханин избран главой Раменского городского округа Московской области. В муниципальном образовании состоялось заседание Совета депутатов, во время которого прошло голосование.
Ханин закончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Известен деятельностью в Общественной палате Московской области. В частности, занимался организацией отдыха детей из горячих точек СНГ и гуманитарных миссий в ДНР. В феврале 2022 года был избран главой городского округа Кашира.
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