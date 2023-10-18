Харитины — первые холстины — 18 октября: плохие приметы, что нельзя делать

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Православная церковь отмечает 18 октября Харитинин день. В народе праздник прозвали Харитины – первые холстины. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в этот день нельзя надевать черные вещи, как определить, какой будет грядущая зима и почему нужно перебрать зимнюю одежду.
Харитины: история праздника
Харитины – первые холстины: приметы
Первыми холстинами этот праздник называют из-за того, что к 18 октября полевые работы завершались, и женщины приступали к рукоделию. Считалось, что первая нитка, вытканная в этот день является «животворной». Ее повязывали на руку, чтобы беды обошли стороной.
Если в этот день запланировано свидание, то девушкам следовало надевать одежду красного цвета, это помогало в любовных отношениях. В Харитины предки предсказывали погоду. Если в небе кружили вороны – это означало скорые осадки. Если 18 октября не идет снег, значит настоящая морозная зима придет не скоро.
Харитины: что нельзя делать
В этот день нельзя надевать одежду темных тонов, тем более черную. Считалось, что это может привлечь неудачи и беду. Лениться и хвастаться особенно запрещено в этот день. Чтобы не накликать беду, нельзя сплетничать, ссориться и злиться.
Харитины: что можно делать
В этот день нужно шить, вязать, ткать или вышивать. Первую вытканную нитку нуно надеть на запястье. Хорошей приметой также станет инвентаризация зимних вещей. В старину считалось, что в этот день душа и тело освобождаются от негатива, поэтому важно везде навести порядок. Удачными в этот день станут романтические встречи.
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Анастасия Крестьянова