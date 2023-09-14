Харьковский охранник посоветовал украинской журналистке снять с головы кастрюлю

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Охранник супермаркета METRO в Харькове призвал украинскую журналистку Марию Уманскую снять с головы кастрюлю, после того как она попросила его говорить на украинском. Об этом она заявила в своём Telegram-канале.
Посетительница супермаркета, журналистка Уманская, была недовольна тем, что охранник разговаривает на русском языке. Тогда она заявила, что он должен говорить по-украински. В ответ мужчина сообщил, что никому ничего не обязан и подкрепил свои слова просьбой: «кастрюлю с головы сними».
Затем журналистка пригрозила охраннику вызовом Службы безопасности Украины (СБУ), но и это не спугнуло мужчину, который продолжил изъясняться на русском языке.
Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой призвал отказаться от русского языка. Он заявил, что проведение учебных занятий на этом языке противоречит законодательству страны. Кроме того, он призвал родителей не приучать детей разговаривать по-русски в быту, поскольку Украине «не по дороге с русским миром».
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Затем журналистка пригрозила охраннику вызовом Службы безопасности Украины (СБУ), но и это не спугнуло мужчину, который продолжил изъясняться на русском языке.
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Анастасия Чинкова