Heineken завершил продажу бизнеса в России

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Голландская пивоваренная компания Heineken завершила продажу своих активов в России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Купила активы фирмы российская группа «Арнест» за 1 евро за 100% акций.
Уточняется, что семь заводов Heineken в России перейдут новым владельцам. А группа «Арнест» обязалась на ближайшие три года трудоустроить около двух тысяч оставшихся без работы сотрудников концерна.
После продажи бизнеса в России концерн понесёт убытки в 300 млн евро.
Генеральный директор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк сообщил, что продажа активов в России была трудна, с чем сталкиваются все компании, покидающие российский рынок. Однако теперь компания может «ответственно покинуть страну».
Кроме того, концерну Heineken принадлежит бренд Amstel, который пропадёт с российских прилавков в течение ближайшего полугодия.
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Уточняется, что семь заводов Heineken в России перейдут новым владельцам. А группа «Арнест» обязалась на ближайшие три года трудоустроить около двух тысяч оставшихся без работы сотрудников концерна.
Генеральный директор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк сообщил, что продажа активов в России была трудна, с чем сталкиваются все компании, покидающие российский рынок. Однако теперь компания может «ответственно покинуть страну».
Кроме того, концерну Heineken принадлежит бренд Amstel, который пропадёт с российских прилавков в течение ближайшего полугодия.
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Анастасия Чинкова