Хэллоуин 2023 в России: история и традиции самого мистического праздника

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Хэллоуин празднуют во многих странах мира. Это самый мистический и веселый праздник, в канун которого принято украшать дом тыквами и искусственной паутиной. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, о том, как его отмечают и почему в День Всех Святых принято наряжаться в монстров.
Хэллоуин: история праздника
Праздник зародился у древних кельтов, которые жили на территории современных Шотландии и Ирландии. По традиции год делился на светлую и темную части. Темная часть года начиналась в конце октября, когда завершались работы по сбору урожая. Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября мир не просто погружается во тьму, но и открывается дверь в мир мертвых. Через портал духи могли пробираться в дома своих родственников, иногда случайно приводя с собой нечисть.
Постепенно праздник слился с католическим торжеством — Днем Всех Святых, которое отмечается 1 ноября. В результате 31 октября стало кануном этого праздника — Вечером Всех Святых (All Hallows Even). Слово «Хэллоуин» означает сокращенную форму названия торжества.
Хэллоуин: традиции
Традиция выпрашивать угощения на Хэллоуин зародилась еще в Средние века в Англии и Ирландии. Тогда бедняки ходили по домам и просили сладости взамен на молитвы за души умерших родственников. Со временем звериные шкуры сменились маскарадными костюмами. Считалось, что ужасное одеяние сможет отпугнуть злых духов. Жилища от потусторонних сил было принято защищать с помощью тыквы с вырезанным лицом и свечой внутри.
Приметы на Хэллоуин
Предвестником беды считается сова, которая сядет на крышу в канун праздника.
Птица считается предвестником смерти, поэтому ее необходимо прогнать.
Если в доме живет черная кошка, ее следует отправить за дверь дома во время празднования, чтобы оградить семью от неприятностей.
Паук означает пришедшую душу умершего родственника, который явился предупредить о беде.
Зажжённые в доме свечи на Хэллоуин не должны гаснуть. Если пламя тухнет, это означает, что нечисть гуляет рядом с домом и готовит пакость.
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Как отмечают Хэллоуин сейчас
Огромной популярностью праздник пользуется в США. В канун торжества американцы украшают дома, запасаются сладостями, вырезают тыквы, готовят костюмы и придумывают страшные истории, которые принято рассказывать друг другу в Хэллоуин.
В торжество принято смотреть фильмы ужасов, проходить хоррор-квесты, собираться с друзьями.
Как отмечают Хэллоуин в России
В России Хэллоуин не получил популярность, однако многие торговые центры, кафе и рестораны украшают помещения тематическими символами. В ночных клубах проводятся вечеринки, посвященные торжеству. В развлекательных заведениях проводятся конкурсы на самый жуткий грим или костюм.
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