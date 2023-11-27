HH.RU: В России значительно вырос спрос сотрудников с многозадачностью

В России на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы в три раза вырос спрос на сотрудников, способных выполнять несколько задач. Это касается в том числе таких отраслей, как ЖКХ, образование, строительство, финансовый и гостинично-ресторанный сектор.