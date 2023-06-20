Химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты

Фото: администрация г.о. Химки
Работы планируют завершить до 2026 года
В Химках в сентябре при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва запустят МЦД-3. К работам уже приступили и завершат их до 2026 года, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волошин.
На новых поездах МЦД-3 время в пути от станции «Химки» до московской станции «Ховрино» составит четыре минуты. Пассажиропоток на каждой станции увеличится почти вдвое.
Волошин также рассказал, что в прошлом году по просьбе химчан открыли надземный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу вблизи ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». По нему можно безопасно дойти до автобусных остановок на Ленинградском шоссе, крупных торговых центров в Новых Химках, поликлиник и других объектов.
В 2021 году по поручению президента и при поддержке губернатора Московской области в Химках открыли Репинскую развязку. Ключевой для города транспортный проект объединил Старые и Новые Химки, сократив время в дороге для десятков тысяч химчан.
Также в Химках построят новую Машкинскую развязку, которая разгрузит круг у Новосходненского шоссе. Развязка соединит шесть дорог – Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая. Кроме того, при поддержке правительства Москвы началась реконструкция Ленинградского шоссе. В 2024 году там запустят новую эстакаду на пересечении с Октябрьской железной дорогой.
Губернатор Андрей Воробьёв в своем ежегодном обращении к жителям ранее отметил, что в сентябре открываются два МЦД. Это «Зеленоград-Раменское» и «Апрелевка-Железнодорожный». Частота сообщения вместо 20 минут снизится до шести. Жители существенно выиграют в оплате, это будет синхронизировано с возможностью проехать в метро.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Волошин представил план благоустройства химкинских парков.
«В состав МЦД-3 войдут все шесть наших станций – «Малино», «Фирсановская», «Сходня», «Подрезково», «Химки» и «Левобережная». Пассажиропоток возрастёт до 100 тыс человек в сутки. Интервалы движения поездов сократятся до пяти минут. Чтобы сделать станции более комфортными, мы реконструируем их по единым стандартам диаметров – оборудуем крытые переходы и обустроим парковки», – отметил Волошин.
Волошин также рассказал, что в прошлом году по просьбе химчан открыли надземный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу вблизи ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». По нему можно безопасно дойти до автобусных остановок на Ленинградском шоссе, крупных торговых центров в Новых Химках, поликлиник и других объектов.
В 2021 году по поручению президента и при поддержке губернатора Московской области в Химках открыли Репинскую развязку. Ключевой для города транспортный проект объединил Старые и Новые Химки, сократив время в дороге для десятков тысяч химчан.
Также в Химках построят новую Машкинскую развязку, которая разгрузит круг у Новосходненского шоссе. Развязка соединит шесть дорог – Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая. Кроме того, при поддержке правительства Москвы началась реконструкция Ленинградского шоссе. В 2024 году там запустят новую эстакаду на пересечении с Октябрьской железной дорогой.
Губернатор Андрей Воробьёв в своем ежегодном обращении к жителям ранее отметил, что в сентябре открываются два МЦД. Это «Зеленоград-Раменское» и «Апрелевка-Железнодорожный». Частота сообщения вместо 20 минут снизится до шести. Жители существенно выиграют в оплате, это будет синхронизировано с возможностью проехать в метро.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Волошин представил план благоустройства химкинских парков.
Лора Луганская