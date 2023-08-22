Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хотел всех поблагодарить за то, что нашли время. Здесь присутствуют люди значимые для города, возглавляющие предприятия, занимающие активную позицию, которые нашли себя в разных сферах – таких как добровольчество, управление, образование и медицина. Каждый вносит свой вклад. Эта встреча у нас не первая и точно не последняя. Вы знаете, что мы стараемся регулярно бывать на предприятиях, в школах и в медучреждениях. Ключевое для нас – это обратная связь. Чем больше мы будем знать, тем больше сможем исправлять то, что беспокоит», – сказал Воробьёв.
«Наше предприятие, где работают более 3 тыс человек – в основном повара, комплектовщики, уборщики, водители и грузчики, – живут в Химках. Многие гуляют в парке Толстого, где мы сегодня собрались, ездят на работу из Новых Химок в Шереметьево через Репинскую эстакаду. Особенно она актуальна сейчас, когда начался ремонт на Ленинградке. Также спасают от пробок в Подмосковье и Москве электропоезда, запуск МЦД-3», – отметил Джао.Он добавил, что сейчас в Химках – большая транспортная стройка, в том числе на пересечении Ленинградского и Международного шоссе. Это должно положительно повлиять на жизнь сотен тысяч химчан.
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