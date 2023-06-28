Химчане завоевали медали Международного конкурса стендовых моделей

Фото: администрация г. о. Химки
У них – золотая, серебряная и две бронзовые награды
Юные химчане успешно выступили на XVII Международной выставке-конкурсе стендовых моделей и миниатюры «День Победы». Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина и клуба «СМОК» завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В течение месяца в выставочном зале Московского культурного центра имени И. М. Астахова были представлены работы конкурсантов из разных стран. В детской возрастной группе в номинации «Модели из дерева. Флот» первое место заняла химчанка Оксана Корнеева с работой «Плот Кон-Тики». Третье место поделили автор египетской ладьи Роман Корнеев и Дмитрий Пронин, который также сделал модель плота.
У юниоров серебро конкурса Химкам принес Иван Нагайцев, создавший модель танка Titan-4. В конкурсе приняли участие 154 человека в возрасте от 9 до 60 лет. Конкурсанты приехали не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Казахстана и Китая. На выставке было представлено 442 работы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что троих учащихся ДШИ из Химок наградили на фестивале П. И. Чайковского.
В течение месяца в выставочном зале Московского культурного центра имени И. М. Астахова были представлены работы конкурсантов из разных стран. В детской возрастной группе в номинации «Модели из дерева. Флот» первое место заняла химчанка Оксана Корнеева с работой «Плот Кон-Тики». Третье место поделили автор египетской ладьи Роман Корнеев и Дмитрий Пронин, который также сделал модель плота.
Ранее «Радио 1» сообщало, что троих учащихся ДШИ из Химок наградили на фестивале П. И. Чайковского.
Лора Луганская