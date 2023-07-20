Химчанин дважды стал главным экспертом Роскосмоса среди слесарей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Слесарь Иван Назаренко уже дважды удостоился званием главного эксперта Роскосмоса среди слесарей.
«Я работаю в НПО Энергомаш около пяти лет и то, что второй год подряд я становлюсь экспертом на таком значимом мероприятии, это не только моя заслуга, но и предприятия. Главная ценность «Энергомаша» – это сотрудники с колоссальным опытом работы, со знаниями и компетенциями, которыми они делятся с нами, с молодежью», — отметил Иван Назаренко.Специалист управления повышения операционной эффективности Александр Вековцов и старший мастер первой группы механосборочного цеха Владимир Конюхов на семпионате профессионального мастерства разделили бронзу по компетенции «Развитие производственных систем (бережливое производство)». Также бронзу получил токарь пятого разряда цеха подготовки производства Александр Бардин за участие в конкурсе «Станочник широкого профиля».
В чемпионате принимали участие свыше 700 профессионалов своего дело из 33 организаций Роскосмоса.
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