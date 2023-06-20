Химическая кастрация: почему в России не могут определиться с наказанием для педофилов?

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Вопрос химической кастрации педофилов в России обсуждается больше 10 лет
Белоруссия включила химическую кастрацию в алгоритм лечения педофилов. Вслед за этим несколько российских депутатов поддержали инициативу и предложили внедрить такую практику и в РФ. Но введение закона о применении химической кастрации против педофилов в России обсуждается не первый год, однако законодатели так и не пришли к единому мнению по вопросу. Почему в стране до сих пор не определились с наказанием для насильников детей – в разборе «Радио 1».
Кастрировать педофилов с помощью таблеток в России снова предложили в 2020 году, — тогда автором инициативы выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Но законопроект отправили на доработку.
Вновь об идее вспомнили на заседании Совета Федерации в 2022 году. Тогда Валентина Матвиенко предложила изучить опыт зарубежных стран по этой теме. Развитие эта тема тогда так и не получила.
Спустя год новый законопроект о химической кастрации педофилов подготовили депутаты ЛДПР. Его они планируют внести в Госдуму уже в ближайшее время.
Ранее депутат Сергей Миронов заявил о необходимости ввести смертную казнь для детоубийц и террористов.
Медведев, Выборный и Матвиенко, — кто выступал за химическую кастрацию?Химическая кастрация — это кастрация с помощью препаратов, которые снижают либидо и сексуальную активность. Предложение ввести такое наказание для педофилов в России впервые озвучил Дмитрий Медведев в 2011 году, который тогда занимал пост председателя правительства РФ. В июле того же года закон о химической кастрации был отклонен из-за высоких затрат на реализацию и отсутствия гарантий эффективности. Но уже в феврале 2012 года был подписан закон, который предполагает добровольную химическую кастрацию. Процедуру можно проводить только с согласия осужденного. Но, судя по информации из открытых источников, за процедурой так и никто и не обратился.
Кастрировать педофилов с помощью таблеток в России снова предложили в 2020 году, — тогда автором инициативы выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Но законопроект отправили на доработку.
Спустя год новый законопроект о химической кастрации педофилов подготовили депутаты ЛДПР. Его они планируют внести в Госдуму уже в ближайшее время.
Химическая кастрация – первый шаг к возвращению смертной казни?Но на этот раз Россия действительно может ввести химическую кастрацию на законодательном уровне. Поскольку этот вопрос уже обсуждается в дружественных РФ Белоруссии и Казахстане, российские законодатели могут последовать их примеру. При этом, как отметил адвокат и член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов в разговоре с «Радио 1», химическая кастрация педофилов может стать первым шагом к возвращению смертной казни.
«Если в России введут процедуру кастрации, то следующим шагом будет вопрос отмены смертной казни по выборочным составам. Начнут, скорее всего, по тяжким преступлениям, по детям, по особо-жестоким преступлениям. Это одна из ступеней в восстановлении справедливости, потому что дети у нас являются незащищенной категорией, и такого рода преступлений совершается не мало», — сказал Захидов.Отметим, что химическая кастрация не доказала свою эффективность в других странах. Психологи объясняют, что проблема педофилов кроется в психических процессах, и снижение либидо в этом случае не остановит преступников.
Ранее депутат Сергей Миронов заявил о необходимости ввести смертную казнь для детоубийц и террористов.
Екатерина Шмакова