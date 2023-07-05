Химик Еремина: Частые интенсивные дожди несут в себе самую чистую воду

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Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Еремина заявила, что наиболее чистые дожди выпадают тогда, когда они идут интенсивно и часто.
А после засухи, по словам эксперта, наоборот, выпадают самые грязные дожди.
Кроме того, по её словам, любая природная вода имеет примерно одинаковый состав.
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«Дожди – это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят «Выпадет месячная норма осадков», — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да ещё не сильный, — это будет самый грязный дождь», — отметил в беседе с Газета.ру Еремина.
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Мелисса Тимофеева