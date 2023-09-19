Химик Старостин рассказал об опасности домашних удобрений из отходов

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Отмечается, что существуют микроорганизмы, которые несут опасность для людей. К примеру, если человек употребит в пищу плод растения, зараженного бактерией сальмонеллой, то он тоже может ей заразиться.
«Перед выбрасыванием испорченную мясную и молочную продукцию также рекомендуется подвергнуть термической обработке, чтобы не распространять инфекцию. А тухлое мясо и другие неперерабатываемые отходы необходимо сжигать»», — цитирует химика «Газета.Ru».
По мнению специалиста, не рекомендуется мыть в раковине филе курицы или другое мясо, так как вредоносные бактерии могут остаться на поверхности мойки и перейти на посуду.
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