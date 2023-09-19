Химик Старостин рассказал об опасности домашних удобрений из отходов

Дети дошкольного возраста теперь могут бесплатно ездить в фирменных экспрессах Центральной ППК на отдельных местах, а не на руках у взрослых.

Для получения отдельного места для ребёнка нужно оформить бесплатный билет, предъявив свидетельство о рождении, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Раньше, чтобы посадить ребёнка на отдельное место, нужно было оплатить проезд по стоимости взрослого билета. Исключением было предоставление региональной льготы.

Сначала года в экспрессах ЦППК проехали более 20 тыс дошкольников. Кроме того, там напомнили, что дети до 7 лет могут ездить в электропоездах только вместе со взрослыми.



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