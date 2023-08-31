Химики создали мыло из пластика

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Исследователи взяли 2 наиболее используемых вида пластика: полиэтилен и полипропилен. Данные вещества сотканы из длинных молекулярных цепочек атомов углерода. Если данные цепи укоротить, то получатся поверхностно-активные вещества.
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