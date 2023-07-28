Химки попали в топ-3 подмосковных городов по индексу цифровизации

Фото: администрация г. о. Химки
«Продолжаем работу над цифровизацией городского хозяйства. В этом году начинаем оцифровку электросетей в Химках. Управлять светом на территории всего округа можно будет в едином центре. Это позволит оперативнее реагировать на нештатные отключения», - пояснил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.Индекс цифровизации рассчитывали для более чем 200 городов проекта «Умный город». Их оценивают в четырёх категориях: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры.
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