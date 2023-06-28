Химки стали лидером в Подмосковье по устранению ям во дворах

Фото: администрация г. о. Химки
В регионе завершился первый этап ямочного ремонта
На первом этапе ямочного ремонта во дворах Химок отремонтировали 71 площадку. Это лучший показатель в Московской области, заявила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.
Ямы заделают в 170 дворах городского округа. Речь идёт о дефектах, дополнительно выявленных во внутридворовых проездах. Всего в период второй волы работ заменят более 20 тыс кв м асфальтобетонного покрытия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что специалисты Мосавтодора привели в порядок решётки и люки ливневых канализаций на региональных дорогах.
«За полгода в химкинских дворах привели в порядок более 17 тыс кв м покрытия. В июле в Подмосковье стартует вторая волна ремонта, которая продлится до конца сентября. Планируется восстановить 224 тыс кв м площади во дворах и на внутриквартальных проездах», – сказала Аипова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что специалисты Мосавтодора привели в порядок решётки и люки ливневых канализаций на региональных дорогах.
Лора Луганская