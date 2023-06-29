Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Химки вошли в число лучших муниципалитетов по сбору вторсырья, согласно рейтингу «РТ-Инвест» муниципалитет вошел в число лучших в Московской области по этому показателю
Активные жители городского округа Химки сдали свыше 230 000 пластиковых бутылок за первый год работы пунктов приема вторичных ресурсов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
По оценке «РТ-Инвест», муниципалитет вошел в число лучших в Московской области по этому показателю.
Полученные баллы после сдачи тары можно потратить у партнеров программы: «ВкусВилл», «BelkaCar», «ЛитРес», «UDS», «Додо Пицца», «Ralf Ringer» и «KION», а также баллы можно направить на благотворительность.
На данный момент на территории заправочных станций в Химках располагаются около десяти пунктов сбора отходов. В них можно сдать на вторичную переработку: текстиль, пластик и электрическая техника. До конца текущего года планируется открытие еще 40 эко-шкафов.
В Химках также установлено свыше 90 контейнеров по сбору одежды.
Для современного подхода по утилизации отходов в Подмосковье создали 11 высокотехнологичных комплексов по переработке ТКО, где сортируют 100% отходов. Половину из них направляют напрямую на вторичную переработку.
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По оценке «РТ-Инвест», муниципалитет вошел в число лучших в Московской области по этому показателю.
«Преимущество сбора тары через фандоматы в том, что в дальнейшем нет необходимости в дополнительной сортировке. Отсутствует засор и нет порчи вторичных материальных ресурсов. И как следствие – собранное сразу напрямую отправляется производителю конечной продукции. Из пластиковой бутылки снова делают тару для напитков, из алюминиевой банки снова производят алюминиевую банку. Жители тоже отмечают преимущество. У нас действует огромная программа поощрения, бонусов, которой очень активно пользуются», — рассказал генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Полученные баллы после сдачи тары можно потратить у партнеров программы: «ВкусВилл», «BelkaCar», «ЛитРес», «UDS», «Додо Пицца», «Ralf Ringer» и «KION», а также баллы можно направить на благотворительность.
На данный момент на территории заправочных станций в Химках располагаются около десяти пунктов сбора отходов. В них можно сдать на вторичную переработку: текстиль, пластик и электрическая техника. До конца текущего года планируется открытие еще 40 эко-шкафов.
В Химках также установлено свыше 90 контейнеров по сбору одежды.
Для современного подхода по утилизации отходов в Подмосковье создали 11 высокотехнологичных комплексов по переработке ТКО, где сортируют 100% отходов. Половину из них направляют напрямую на вторичную переработку.
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Алиса Сергиенко