Химки возглавили региональный рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления

Фото: администрация г. о. Химки
«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы каждый год реализуем десятки проектов по улучшению качества жизни. В этом году мы открыли после масштабной реконструкции спорткомплекс «Родина». 1 сентября откроем обновлённую школу-интернат «Кадетский корпус», а в октябре – спорткомплекс «Юность», – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
Продолжается обновление парка Толстого. Завершается первый этап комплексной модернизации теплоснабжения округа. Уже заменили 10 участков изношенного трубопровода.
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