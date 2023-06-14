Химкинская школа выпустила первых мастеров народного творчества

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Обучение специалистов проходило по 5 направлениям декоративно-прикладного искусства:
- вышивка,
- ткачество,
- резьба по дереву и кости,
- кружевоплетение на коклюшках,
- роспись.
«Каждый из наших выпускников может выбрать любое направление, но основное, конечно, мы стараемся давать художественные навыки. То есть без умения рисовать ни один вышивальщик, ни один резчик не сможет создать какое-то своё произведение», — сообщила директор школы творчества «ЭПОХИ. Ремёсла» Любовь Камаева.Первый поток выпускников состоял из одних девушек-отличниц, которые освоили десятки русских промыслов. В планах выпускниц продолжать занятия творчеством.
Школа «ЭПОХИ. Ремёсла» заручилась поддержкой муниципальных депутатов Артура Каримова и Юлии Мамай.
«Школа творчества занимает очень важную, нужную нишу. Она развивает ремёсла и народные промыслы. Сейчас эта работа актуальна как никогда – время идёт, многое утрачивается. Очень здорово, что Химки – первый из муниципалитетов, где стали проводить такую важную работу по сохранению наших исконных ремесленных традиций», — отметила Юлия Мамай.При содействии главы округа Химки Дмитрия Волошина и Совета депутатов, директор школы творчества «ЭПОХИ. Ремёсла» Любовь Камаева организовала фестиваль «Art-пространство», который прошёл в Химках в конце мая.
Более 100 юных жителей Химок и ребят из других округов региона получили возможность продемонстрировать свои таланты, благодаря фестивалю.
Ранее сообщалось, что Химки стали лидером России в сфере управления общественными финансами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.