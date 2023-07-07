Химкинские парки с начала года приняли более 3 млн человек

Фото: администрация г. о. Химки
В парках, скверах и других зелёных зонах городского округа Химки в первом полугодии 2023 года побывали более 3 млн человек. Лидерами по посещаемости стали парки имени Л. Н. Толстого, «Экоберег» и сквер имени Марии Рубцовой.
Сейчас в парке Толстого при поддержке губернатора Андрея Воробьёва проводят масштабную реконструкцию. Работы планируют завершить осенью, сообщили в пресс-службе администрации Химок. В этом сезоне запустили колесо обозрения высотой более 50 м, открыли сухой фонтан с подсветкой, обустроили новый верёвочный парк, скалодром, площадку для йоги и танцев. В планах – открытие скейт-парка.
Также в муниципалитете приступили к благоустройству Химкинского лесопарка площадью более 130 га. Работы по программе губернатора «Парки в лесу» проведут в два этапа. Этим летом планируют установить лавочки, навесы, урны и подключить видеонаблюдение. А к концу года полностью оборудуют пешеходные дорожки, проведут освещение, откроют велодорожки и лыжероллерную трассу.
О работах по благоустройству в муниципалитете в ежегодном обращении к жителям рассказал глава Химок Дмитрий Волошин. Он отметил, что зелёные зоны в округе занимают 500 гектаров. «Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет – новый парк в микрорайоне Подрезково, парк «Экоберег» в Левобережном и зона отдыха «Два берега» в Старых Химках. Также в 2022-м за счёт частных инвестиций мы открыли парк «Лукоморье» в Сходне», – отметил Волошин. В ближайшие годы планируют реконструкцию парка «Яковлево», Барашкинского пруда и набережной «Васко да Гама», модернизацию парков «Экоберег», «Подрезково», скверов «Юбилейного» и Юности.
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Также в муниципалитете приступили к благоустройству Химкинского лесопарка площадью более 130 га. Работы по программе губернатора «Парки в лесу» проведут в два этапа. Этим летом планируют установить лавочки, навесы, урны и подключить видеонаблюдение. А к концу года полностью оборудуют пешеходные дорожки, проведут освещение, откроют велодорожки и лыжероллерную трассу.
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Лора Луганская