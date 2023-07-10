Химкинские водномоторники стали победителями и призерами Первенства России

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Призеры и победители первенства являются воспитанниками химкинской школы по техническим видам спорта.
«С каждым разом воспитанники спортшколы становятся все сильнее, потенциал очень большой. В этом году у нас третье общекомандное место, так что есть над чем работать дальше. В индивидуальном зачете Игорь Захаров стал лидером в слаломе, а в скоростном маневрировании занял третье место. В сумме баллов эти достижения принесли спортсмену серебряную медаль», — рассказал тренер Владимир Выгузов.Химчан наградили призами, а Химкинского спортсмена Александра Барменкова наградили специальным призом за рекорд скорости прохождения трассы.
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