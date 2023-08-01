Химкинский парк «Экоберег» стал одним из самых посещаемых парков Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Кроме того, министерство благоустройства Московской области подвело итог рейтинга муниципалитетов-лидеров по количеству парков, в котором Химки заняли 3 место.
«При поддержке губернатора за последние годы мы открыли 11 парковых зон и еще 28 именных скверов в Химках. И мы продолжим благоустройство зеленых зон в городе. Наша задача — сделать так, чтобы у каждого химчанина в шаговой доступности были места для отдыха и прогулок», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.Территория парка культуры и отдыха разделяется на зоны: танцевальная тона, зона для детей, памп-трек.
Парк «Экоберег» был открыт в микрорайоне Левобережный в 2016 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
На территории муниципалитета продожается благоустройство зелёных зон. В пресс-службе добавили, что к 2027 году в Химках обновят 7 парков и 7 скверов общей площадью порядка 200 гектар.
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