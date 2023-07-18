Химкинский благотворительный проект вышел в финал премии «Жить вместе»

Фото: администрация г. о. Химки
«У нас есть трёхмесячная программа реабилитации. За это время мы делаем человеку документы, если у него их нет. Он бесплатно ест, какое-то время живёт у нас. Мы можем помочь ему найти работу. Если он болеет, сначала лечим его», – рассказала руководитель благотворительных программ приюта для бездомных людей «Тёплый приём» Татьяна Соколова.
Центр открыл кожевенную мастерскую, рассчитанную на обучение с последующим трудоустройством около 100 человек в год. Под руководством опытного специалиста можно научиться шить сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары. На обучение принимаются люди с инвалидностью и ампутациями. В приюте им изготавливают дорогостоящие протезы.
«Такие социальные проекты выполняют очень важную миссию – помогают вернуться к нормальной жизни всем, кто попал в беду и потерял дом. Сотрудники приюта каждый день проделывают колоссальную работу», – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.Во время очередного посещения реабилитационного центра к нему обратился его основатель и директор Илья Кусков с просьбой оказать финансовую поддержку. Администрация Химок выделила приюту субсидию на 2 млн рублей.
Всего на участие в национальной премии «Жить вместе» подано 700 заявок из 75 регионов.
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