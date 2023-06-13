Химкинский депутат снял документальный фильм о помощи жителям Донбасса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Депутат из Химок Артур Каримов регулярно посещает Донбасс, передает посылки местным жителям и военнослужащим.
В День России, 12 июня, состоялась премьера документального фильма «Миссия добра», снятого депутатом из Химок Артуром Каримовым, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
В рамках премьерного показа была собрана партия гуманитарного груза для отправки на Донбасс, собранного волонтерами, предпринимателями округа, неравнодушными жителями Химок и общественной организации «Шьём для наших».
Данный фильм является третьим фильмом, снятым Артуром Каримовым о гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Ранее сообщалось, что жители Химок приняли участие в праздновании Дня России на Красной Площади. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В рамках премьерного показа была собрана партия гуманитарного груза для отправки на Донбасс, собранного волонтерами, предпринимателями округа, неравнодушными жителями Химок и общественной организации «Шьём для наших».
«Когда мы приезжаем, то всегда говорим жителям и военным: "Ребята, это гуманитарный груз из Химок". Для них наша поддержка очень важна во всех смыслах. Такие миссии добра не только помогают выстоять, но и укрепляют их силу духа, ведь люди видят, что о них помнят и заботятся. Поэтому каждый, кто участвует в сборах гумпомощи, делает большое доброе дело. От жителей новых российских регионов, от бойцов я передаю химчанам огромную благодарность за их поддержку», – сообщил Артур Каримов.По окончании показа фильма, гостей мероприятия ждал концерт заслуженного артиста России Андрея Новожилова.
Ранее сообщалось, что жители Химок приняли участие в праздновании Дня России на Красной Площади. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко