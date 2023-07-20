Химкинский Институт ядерной медицины стал одним из лидеров по лучевой терапии

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
«Такого, как химкинский центр, нет ни в Москве, ни в Европе. А радионуклидной терапии, как в Химках, нет даже в Швейцарии. Мы применяем точно такие же протоколы, что и передовые страны мира. Приезжают к нам и жители других регионов. Едут даже с Камчатки и Ямала, не говоря уж о Центральной России. Несмотря на дальние расстояния, люди готовы ехать сюда, потому что почувствовали, что это лечение им помогает», — рассказал основатель Института ядерной медицины, президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.
Здание Института снабжается электроэнергией с помощью солнечной генерации и автономной системы энергообеспечения, что соответствует международным стандартам «зеленых» объектов.
Получить консультацию или лечение в Институте можно бесплатно, при наличии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.
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