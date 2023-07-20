Химкинский МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с библиотекой Ростова-на-Дону.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В рамках соглашения МГИК и Донская библиотека будут вести сотрудничество для создания проектов с использованием инновационных технологий.
Форум посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая отметила важность интеграции библиотек новых территорий в российское культурное пространство.
Также, на Форуме выступили представители администрации химкинского МГИК с докладами.
Ректор химкинского МГИК Екатерина Кудрина представила доклад на тему: «Библиотечно-информационное образование: новые векторы развития». Декан библиотечно-информационного факультета МГИК Александр Мазурицкий выступал с открытой лекцией.
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