Химкинский МГИК посетил Посол Республики Чад в РФ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
29 июня проходила защита диссертации гражданки Чада по культурологии, аспирантка стала первым кандидатом наук по культурологии в истории Республики.
Делегация Посольства Республики Чад прибыла с дружественным визитом в Московский государственный институт культуры в Химках, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Делегация прибыла во МГИК с визитом по поводу защиты диссертации гражданки Республики Чад, это первая аспирантка из Чада.
Защита проходила 29 июня и прошла успешно. Аспирантка Лондаджим Нгониам Стелла стала первым кандидатом наук по культурологии в истории Республики. Она представила работу на тему: «Инкультурация африканских граждан в западноевропейких странах и в России».
В рамках визита, делегации провели экскурсию по институту, ознакомили с направлениями подготовки. Также, администрация института подготовила для гостей концертную программу.
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Делегация прибыла во МГИК с визитом по поводу защиты диссертации гражданки Республики Чад, это первая аспирантка из Чада.
«Московский государственный институт культуры гордится тем, что впервые в истории культурного взаимодействия наших стран подготовил высококлассного дипломированного специалиста в области культурологии для Республики Чад», — отметила ректор МГИК Екатерина Кудрина.
В рамках визита, делегации провели экскурсию по институту, ознакомили с направлениями подготовки. Также, администрация института подготовила для гостей концертную программу.
«Очень рад побывать в таком университете. Здесь обучается много студентов, больше 5 тысяч, много разных кафедр. Я очень рад побывать здесь», — поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чад, Адам Бешир Махамуд.В ходе встречи представители администрации Московского государственного института культуры договорились о сотрудничестве и взаимодействии между Россией и Республикой Чад.
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Алиса Сергиенко