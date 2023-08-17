Химкинское предприятие представило лекарственные препараты на форуме «Армия-2023»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В рамках Форума предприятие представило новый гемостатический препарат, останавливающий сильное артериальное и венозное кровотечение.
«Участие в таком масштабном форуме позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнерства с другими компаниями из 7 стран», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.В Форуме приняли участие сотрудники НПО имени С.А.Лавочкина, которые продемонстрировали макет первой в истории России автоматической станции «Луна-25» для исследования лунного грунта.
Форум «Армия-2023» проходит в Подмосковье в Кубинке с 14 по 20 августа.
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