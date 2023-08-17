Химкинское предприятие представило лекарственные препараты на форуме «Армия-2023»

Поучаствовать в конкурсе есть возможность до 24 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Принять участие могут НКО и бюджетные учреждения, которые ведут образовательную деятельность в городах или населённых пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек.

Заявку на участие нужно отправить электронно на официальном сайте конкурса «Среда возможностей». Там же можно ознакомиться с подробностями конкурса.

Итоги конкурса будут подведены 31 октября текущего года.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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