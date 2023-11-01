Хинштейн назвал фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

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О вхождении частной военной компании «Вагнер» в состав Росгвардии не может быть и речи, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Я неоднократно уже комментировал подобные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи!», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.
Он также напомнил, что бывший бойцы ЧВК могут подписать контракты с силовыми структурами РФ, однако, поглощение Росгвардией «Вагнера» невозможно.
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