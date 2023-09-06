Хинштейн не поддержал возможный запрет VPN-сервисов

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России не стоит запрещать VPN-сервисы, однако нужно напоминать людям об опасности, которые они несут для своих пользователей.
«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
При этом он объяснил, что эти сервисы собирают данные о пользователях, прослеживают их активность и могут передавать данную информацию третьим лицам. По словам Хинштейна, людям стоит об этом чаще напоминать, отметив, что пользователи VPN-сервисов не полностью осознают или вообще не знают о рисках для их цифровой безопасности.
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