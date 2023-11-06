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Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено

Хинштейн: использование VPN в России не запрещено, это выбор каждого
06 ноября 2023, 17:07
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Об этом Хинштейн сообщил на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

По словам парламентария, VPN является устройством, обманывающим сети и проводящим трафик, минуя границы РФ, это означает, что пользователь доверяет все данные неизвестным лицам. Хинштейн напомнил, что большинство VPN-сервисов используют конфиденциальные данные.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор займётся разработкой критериев ограничения доступа к материалам, содержащим информацию о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов. с 1 марта 2024 года будут заблокированы все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ в запрещённые в России ресурсы.

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#трафик
#рф
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Матвиенко предлагает создать в РФ министерство счастья
06 ноября 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает создать в России министерство счастья.
Данное предложение она озвучила во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия».

«Вот вы знаете, я мечтала, даже предлагала: «Давайте создадим в России министерство счастья», – рассказала Валентина Матвиенко.
По её мнению, такое ведомство может рассматривать новые законы и постановления, а потом определять, сделают ли они россиян счастливее.

«Пока группа поддержки у меня маленькая. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром», – сказала в заключении Валентина Матвиенко.
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#валентина матвиенко
#министерство
#россия
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В Аргентине фанат не смог пережить проигрыш команды «Бока Хуниорс»
06 ноября 2023, 16:27

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Болельщик «Бока Хуниорс» покончил с собой после поражения команды в Кубке Либертадорес.
Marca пишет, что в субботу «Бока Хуниорс» проиграл «Флуминенсе» из Бразилии (1:2). Матч проходил на «Маракане» в Рио-де-Жанейро.

23-летний полицейский Марсело Моралес из Буэнос-Айреса являлся страстным болельщиком. Накануне матча он предупреждал родных, что покончит с жизнью, если его команда проиграет.

«Когда команда проигрывала, ему было плохо, он становился очень грустным, разбивал вещи, говорил, что «Бока» - величайшая команда. Однако «Бока» - помойка, они убили его. Теперь у меня его нет, и ни один игрок не передал свои соболезнования», - рассказывает мать болельщика.
По словам женщины, она не думала, что её сын дойдет до такого. Родители считали, что сын шутит, когда говорит о самоубийстве из-за проигрыша команды.

«Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди одумаются, пусть думают о своей семье», - добавила женщина.
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#футбол
#спорт
#болельщик
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«Аэрофлот» сорвал концерт джазового квартета Петра Востокова в Тюмени
06 ноября 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На рейс оказалось продано больше билетов, чем мог вместить самолёт.
Shot пишет, что 38-летнему музыканту Петру Востокову не досталось места, чтобы вылететь из Москвы. Трубач должен был выступать с квартетом в концертном зале FABRIC JAZZ в Тюмени в субботу. Утренним рейсом артист планировал прилететь туда из Москвы. Но в Шереметьево ему сообщили о «невозможности предоставления мест».

В качестве компенсации музыканту предложили билет в бизнес-класс, но следующий рейс был через сутки. В итоге организаторам джазового вечера пришлось отменять концерт, приносить извинения и возмещать убытки.

Ранее «Аэрофлот» аннулировал билеты пассажиров, которые купили дешёвые места на рейсы Екатеринбург—Пхукет. В авиакомпании сказали, что цены упали из-за технического сбоя. 

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#аэрофлот
#самолёты
#аэропорт
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Внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство
06 ноября 2023, 15:56

Фото: IStock/John Theodor

Шахри Амирханова получила израильский паспорт.
В социальной сети 45-летняя Шахри Амирханова написала, что потерять родину для неё оказалось не так болезненно, как она думала.
Экс-главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler, издатель англоязычного медиа-проекта INRUSSIA получила израильское гражданство.

«Удивлена, польщена и горжусь. Спасибо, что приняли меня с любовью в моем новом доме. Я горда и рада быть здесь», — написала Шахри Амирханова в одной из социальных сетей.
Ранее актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото.
Напомним, Панин* перебрался из РФ в Испанию осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.

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*признан иностранным агентом на территории РФ
#гражданство
#израиль
#дагестан
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В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина
06 ноября 2023, 13:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве.
Об этом пишет тг-канал Mash. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле».  

Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

Ранее сообщалось, что 91-летний отец Киркорова сбежал из больницы. Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс.

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#артист
#госпитализация
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В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах
В ГД внесли законопроект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России
06 ноября 2023, 13:27

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по РФ. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.
Сообщается, что данный законопроект разработан с целью поддержки операторов международных российских аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные затраты. Розничная продажа алкогольной продукции разрешается до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее в Минфине предложили до 30 июля 2026 года разрешить розничную продажу алкоголя владельцам торговых точек, которые находятся в залах ожидания внутренних вылетов. Также разрешение могут дать на торговлю в залах выдачи багажа. Но для этого будут установлены специальные требования.

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#алкоголь
#продажа
#законопроект
#онлайн
#минфин
#рф
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Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде: гороскоп для всех с 6 по 12 ноября
06 ноября 2023, 12:09

Фото: iStock/grinvalds

На предстоящей неделе всем знакам зодиака благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Подробные рекомендации для всех знаков зодиака «Радио 1» дала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде. В любви желательно поддерживать инициативу друг друга. В вопросах здоровья лучше не перемерзать, теплее одеваться, а в питании нужно исключить холодные блюда и напитки. 

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

У Овна неделя удачна для интеллектуальной работы и решения дел, которые он долго откладывал. Ему потребуется максимум самостоятельности и красноречия. 

Телец сможет уладить все недоразумения в общении. Его мышление будет ясным. Возможны озарения и вещие сны.

Близнецам, чтобы избежать переутомления, лучше составлять список дел, важную информацию записывать и отменить необязательные встречи.

Рака увлекут домашние дела. Благоприятны покупки для дома. Хорошо навести порядок, избавиться от ненужных и сломанных вещей.

Льву нужно верно расставить приоритеты, рассчитать свое время и не тратить его напрасно. Ему необходимо в течение недели обдумать свои достижения и испытать за себя гордость.

Деве желательно отпустить прошлое, которое ей мешает строить своё будущее и отнимает много сил. 

Весы станут популярнее. Возможны неожиданные встречи и необычные приятные события. 

Скорпиону важно наладить распорядок дня и хорошо выспаться. Лучше не допускать перенапряжения и сильной усталости.

У Стрельца будет хорошее настроение. Ему надо находить радость в приятных мелочах и ежедневных заботах.

Козерог почувствует тепло и дружелюбие со стороны близких людей. Благоприятно беседовать и проводить больше времени вместе с ними.

Водолей станет сосредоточеннее и осторожнее. В делах он неторопливо, но успешно преодолеет все трудности.

Рыбы добьются хорошего расположения руководства. В деловой сфере улучшаться взаимоотношения и появятся новые перспективы.

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На сцене международной выставки «Россия» выступит певица Ирина Дубцова
06 ноября 2023, 11:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ирина Дубцова 6 ноября споет на главной сцене Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Зрители услышат её лучшие хиты: «Не целуешь», «Под дождём», «Люби меня долго», «О нём».
Сообщается, что на одной сцене с популярной исполнительницей выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx. Концерт начнётся в 15:00 и продлится 3 часа. Главная сцена выставки располагается за павильоном № 1 ВДНХ. Концерт организовала команда павильона Банка России «Умные финансы».
 
Выставка «Россия» продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посещение  бесплатно, но некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации. 

Ранее сообщалось, что Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В основе экспозиции стенда три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.

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#россия
#выставка
#новости
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Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов
06 ноября 2023, 10:56

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».
Демченко отметил, что блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы не будет долго длиться. 

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.

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