Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено

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Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Об этом Хинштейн сообщил на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор займётся разработкой критериев ограничения доступа к материалам, содержащим информацию о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов. с 1 марта 2024 года будут заблокированы все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ в запрещённые в России ресурсы.
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