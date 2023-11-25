Хинштейн раскритиковал мэра Пензы из-за призывов не создавать некрополи в школах

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн подверг критике призыв мэра Пензы Александра Басенко подождать с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах.
Об этом Хинштейн написал в своём тг-канале. По мнению Хинштейна, позиция пензенского мэра недопустима и некорректна. Он надеется, мэра Пензы поправит губернатор. По словам депутата, увековечивание памяти героев- одна из важнейший государственных задач.
Ранее глава Пензы Александр Басенко подверг критике распространенную практику установки в школах мемориальных досок выпускников, погибших в зоне СВО.
Басенко сказал, что «с величайшим уважением» относится к спецоперации и её участникам, но у него вопрос, «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок». По словам Басенко, в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников погибли на СВО.
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Ранее глава Пензы Александр Басенко подверг критике распространенную практику установки в школах мемориальных досок выпускников, погибших в зоне СВО.
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Мария Фирсова