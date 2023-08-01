Хинштейн рассказал о запрете на технику Apple для граждан России

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«Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.
При этом, депутат уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность «яблочной» техники от иностранной слежки. По его словам, никто не может гарантировать, что персональные данные пользователей Apple полностью сохранны.
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