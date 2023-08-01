Хинштейн рассказал о запрете на технику Apple для граждан России

Жители Подмосковья, права которых были нарушены, теперь могут получить дистанционную консультацию у сотрудников аппарата уполномоченного в МФЦ, предварительно записавшись на портале госуслуг. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.