Хинштейн заявил, что в России пока нет достойной альтернативы YouTube

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В России пока нет достойной альтернативы YouTube, поэтому, прежде чем блокировать платформу, необходимо создать полноценный российский аналог. Об этом в ходе семинара «Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона» заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на три миллиона рублей за отказ от удаления фейковой информации о спецоперации с платформы YouTube.
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Анастасия Чинкова