Хинштейн объяснил, почему Россия не будет создавать интернет по образцу КНР

Фото: istockphoto/SARINYAPINNGAM
Кроме того, по мнению парламентария, ещё одной причиной, по которой Россия не пойдёт по пути Китая в данном вопросе, являются сильные отличия во внутриполитической жизни двух стран.
«Мы, наверное, прямо к такому, как в Китае, не придём, и я не уверен, что это правильно», — прокомментировал в беседе с RT Хинштейн.
Ранее Александр Хинштейн обращался к Росавиации и министерству транспорта с просьбой ввести временный мораторий на использование БПЛА. По его мнению, запретить стоит и воздушные БПЛА, и наземные, и водные. Исключение должны составить беспилотники, которые используют для государственных нужд.