Хинштейн высказался об авторском праве

Фото: duma.gov.ru
«А там, где есть правовые лакуны и возможность на них подзаработать, часто появляются ушлые дельцы. И их волнует не авторское право, а деньги», - пишет Хинштейн.Александр Хинштейн посчитал интересной инициативу создания в стране единого реестра мультимедийного контента, фотобанка, участники которого смогут защитить свои авторские права, а желающие смогут покупать там снимки, например, по подписке.
Отметим, в суд якобы за помощью обращаются некоторые организации и предприниматели. Они сообщают, что защищают авторские права независимых фотографов. Еще некоторое время назад юристы представляли интересы собственных клиентов, которые жаловались на незаконное использование произведений. Теперь же они просто выкупают у фотографа авторские права на снимки, которые на протяжении долгого времени находились в открытом доступе. Сотрудники организаций-истцов находят всех, кто использовал эти снимки, и подают в суд.
Редакция «Радио 1» тоже получила иск от ИП Лаврентьев А. В. о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографические произведения в сумме 175 000 рублей.
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