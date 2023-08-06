Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия

Фото: IStock/font83
История Хиросимы и Нагасаки навсегда останется в памяти человечества как одна из самых трагичных страниц Второй мировой войны. Эти два японских города стали жертвами первых ядерных бомбардировок, совершённых Соединёнными Штатами Америки в 1945 году. Ядерная война привела к окончанию другой битвы, но оставила глубокий след на судьбе тысяч людей. Взрывы уничтожили большую часть этих городов, а точное число погибших до сих пор неизвестно: в среднем считается, что их не менее 200 тысяч. Ещё больше людей оказались покалечены и остались без крова. В день годовщины ужасного события решили вспомнить, как это было. Подробнее — в материале «Радио 1».
В начале 20-го века Япония активно развивалась и усиливала свою мощь. В 1931 году Япония агрессивно захватила Маньчжурию и в 1937 году начала полномасштабную войну с Китаем. Это вызвало обеспокоенность во всём мире. США, в свою очередь, проводили политику изоляционизма и избегали вступления в конфликты за пределами своих границ. Однако, после нападения японских войск на Перл-Харбор в Гавайях 7 декабря 1941 года, США были втянуты во Вторую Мировую войну. Этот момент стал поворотным и послужил началом активного военного противостояния между США и Японией.
Сражения между США и Японией на Тихоокеанском театре стали кровопролитными и свирепыми. Япония стремилась расширить свои территории и получить контроль над ресурсами региона, тогда как США стремились вернуть захваченные японцами территории и остановить японскую экспансию.
Один из ключевых моментов в этой кампании была битва при Мидуэйском атолле в июне 1942 года, в результате которой США нанесли серьёзное поражение японскому флоту, что отразилось на дальнейшем ходе войны. Хиросима, расположенная на западе Японии, была центром промышленности и торговли. Нагасаки же находился на северо-западе Кюшу и была важным портом и центром металлургической промышленности. В 1945 году, на заключительных стадиях войны, США приняли решение об использовании ядерного оружия против Японии. К тому времени Токио уже был разрушен после множества бомбардировок. Однако противника это не остановило.
Изначально у США была идея сбросить 9 атомных бомб на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 г. Но в итоге было принято решение применить новое оружие против густо заселённых городов.
История Хиросимы и Нагасаки стала напоминанием о необходимости предотвращения войны и ядерной угрозы. Эти города стали символами мира и борьбы за мирное будущее. После капитуляции Японии США начали участвовать в восстановлении страны. Однако, послевоенные отношения между этими нациями оставались сложными. Однако правительство США запретило распространять любые показания об этом массовом убийстве, и миллионы фотографий были уничтожены. Подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор восстановил мирное сотрудничество между государствами, и Вашингтон стал ключевым союзником Токио в последующие десятилетия.
Сегодня в Хиросиме и Нагасаки созданы парки мира и памятники, чтобы почтить память жертв и призвать к миру и безопасности, чтобы подобные ужасные события больше никогда не повторялись.
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Сражения между США и Японией на Тихоокеанском театре стали кровопролитными и свирепыми. Япония стремилась расширить свои территории и получить контроль над ресурсами региона, тогда как США стремились вернуть захваченные японцами территории и остановить японскую экспансию.
Изначально у США была идея сбросить 9 атомных бомб на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 г. Но в итоге было принято решение применить новое оружие против густо заселённых городов.
Премьер Японии Кисида не назвал США виновными в бомбардировке Хиросимы
Атомная бомбардировка Хиросимы: год, сколько человек погибло6 августа 1945 года в 8 утра американский военный самолёт Boeing B-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу типа Little Boy на Хиросиму. Мощность бомбы составляла 14 килотонн тротила. Выполнив поставленную задачу, экипаж самолёта покинул зону поражения и прибыл на базу. В это время атомный гриб достиг 13 километров в высоту, вызывая кислотный дождь, который убил тысячи людей, избежавших первоначального взрыва. 80% города исчезло. Взрыв уничтожил практически всю Хиросиму. Более 70 тысяч человек погибли мгновенно, ещё несколько десятков тысяч погибли позже от радиации и последствий разрушений. Хиросима стала первым городом в истории, разрушенным атомной бомбой.
Бомбардировка НагасакиЧерез несколько дней военные США должны были сбросить ещё одну бомбу на город Кокура. Однако, когда экипаж прибыл на место, там была сильная облачность. После нескольких заходов, командиры дали указание сменить точку назначения на город Нагасаки. Так, спустя три дня после Хиросимы, 9 августа 1945 года, американский бомбардировщик Bockscar сбросил вторую атомную бомбу типа «Fat Man» (по прозвищу «Толстяк») на город Нагасаки. Она была почти вдвое мощнее использованной в Хиросиме, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Так Нагасаки стал вторым японским городом, который оказался под прицелом ядерной бомбы США. Взрыв убил около 40 тысяч человек, и ещё тысячи погибли от радиации и ран спустя время после трагедии. Эти атомные бомбардировки вызвали яростные дебаты и привели к окончанию Второй мировой войны. 15 августа 1945 года Япония капитулировала, что привело к официальному окончанию сражения.
История Хиросимы и Нагасаки стала напоминанием о необходимости предотвращения войны и ядерной угрозы. Эти города стали символами мира и борьбы за мирное будущее. После капитуляции Японии США начали участвовать в восстановлении страны. Однако, послевоенные отношения между этими нациями оставались сложными. Однако правительство США запретило распространять любые показания об этом массовом убийстве, и миллионы фотографий были уничтожены. Подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор восстановил мирное сотрудничество между государствами, и Вашингтон стал ключевым союзником Токио в последующие десятилетия.
Сегодня в Хиросиме и Нагасаки созданы парки мира и памятники, чтобы почтить память жертв и призвать к миру и безопасности, чтобы подобные ужасные события больше никогда не повторялись.
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Екатерина Шмакова