Хирург Байрамукова: Новая мисс Вселенная делала операцию на нос и коррекцию губ

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Пластический хирург Мадина Байрамукова высказала предположение о том, что 23-летняя модель из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, одержавшая победу в конкурсе «Мисс Вселенная», скорее всего делала пластику носа и коррекцию губ.
При этом, она отметила, что победа девушки абсолютно заслуженна.
Она также отметила спортивную фигуру победительницы, что, по её мнению, является несомненным плюсом и примером для многих женщин во всем мире.
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«Меня порадовали результаты конкурса «Мисс Вселенная», учитывая, что в последнее время в подобных мероприятиях всё чаще побеждают нестандартные участницы. Говоря о победе девушки из Никарагуа, не повернётся язык сказать, что победа была незаслуженной. Но как пластический хирург, могу предположить, что новая мисс Вселенная делала операцию на нос, а также коррекцию объёма губ», — пояснила в беседе с NEWS.ru Байрамукова.
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Мелисса Тимофеева