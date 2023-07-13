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Hlavné správy: Украинские беженцы едут из Чехии на родину

13 июля 2023, 07:10

Фото: iStock/Hal Gamble

Европейцев шокировало решение украинских беженцев отправится в отпуск на родину. Об этом пишет Hlavné správy.
В публикации говорится, что билеты из Чехии на Украину распроданы вплоть до середины августа. При этом многие направляются на Украину, чтобы провести там отпуск.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», — цитирует издание слова словацкого политика Марека Курта.


Он также выразим сомнение, что украинцы в Европе являются беженцами.

«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?», — задался вопросом политик из Словакии.

Кроме того, Курта возмутило, что деньги европейцев раздают «чужим трутням». В настоящий момент на территории Чехии находятся около 320 тыс. украинских беженцев.

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#Чехия
#Украина
#беженцы
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Сейсмолог Эйидоган: В Стамбуле может случиться мощное землетрясение
13 июля 2023, 06:54

Фото: iStock/9parusnikov

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил, что в турецкой столице в случае мощного землетрясения существует риск цунами. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист добавил, что в ряде районов Стамбула уже вывесили планы эвакуации на случай цунами. Кроме того, в 2019 году был подготовлен план с учетом возможных рисков природных катастроф в столице Турции.

«Разработана и опубликована в интернете карта по каждому из 39 районов города, каждому побережью с оценкой риска цунами, какая часть территории может оказаться под водой», — цитирует агентство слова собеседника.

Эйидоган добавил, что в некоторых районах Стамбула под водой может оказаться до полутора километров территории вглубь суши, от чего ожидается значительный урон.

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#Турция
#землетрясение
#Стамбул
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Нажива на авторских правах: Как массовые истцы получают миллионы на фотографиях?
13 июля 2023, 05:57

Фото: iStock/utah778

В последнее время набирает обороты новая схема, которая предполагает использование для наживы фотографий, опубликованных на различных сайтах. Так, используя такую схему, заинтересованные в деньгах граждане могут выбивать большие штрафы в рамках законодательства о защите авторских прав.
Схема наживы на «авторском праве»

Отметим, в суд якобы за помощью обращаются некоторые организации и предприниматели. Они сообщают, что защищают авторские права независимых фотографов. Еще некоторое время назад юристы представляли интересы собственных клиентов, которые жаловались на незаконное использование произведений. Теперь же они просто выкупают у фотографа авторские права на снимки, которые на протяжении долгого времени находились в открытом доступе. Сотрудники организаций-истцов находят всех, кто использовал эти снимки, и подают в суд. 
 
Редакция «Радио 1» тоже получила иск от ИП Лаврентьев А. В. о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографические произведения в сумме 175 000 рублей. Сам Лаврентьев А.В. является IT-специалистом, который разработал автоматическую систему формирования претензий и исковых заявлений. Арбитражный суд Московской области вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований в общем размере на сумму 20 000 рублей.

Редакция доказала, что использовала изображения, взятые из оплаченного фотобанка. На данном примере видно, что система истца может неверно формировать исковые требования. При этом нагрузка на суды только растет. Их заваливают созданными автоматически исками, которые зачастую не имеют под собой никаких оснований, делая расчет на то, что ответчик не пойдет в суд и удовлетворит требования истца на этапе претензии.
ИП Лаврентьев А. В выступал в качестве истца со стороны фотографа Борисова Виктора Викторовича (автор фото), с которым у него заключен договор о передаче прав на фотографии. 
 
По данным, имеющимся в открытых источника, Лаврентьев – учредитель ООО «Антипиратские технологии»: организация обещает защиту авторских прав под ключ и утверждает, что на ее долю приходится 21% всех судебных споров по защите интеллектуальной собственности в России. Также на сайте приведена статистика: из 1662 дел проиграно всего 11. 
 
По словам управляющего партнера Коллегии медиа-юристов Федора Кравченко, подобная проблема уже стала массовой. По его словам, при помощи современных технологий, число исков может увеличиваться.

«Вне всяких сомнений, эта проблема носит массовый характер, количество исков от года к году увеличивается. К нам обращаются множество владельцев сайтов, к которым предъявлены подобные иски. Я думаю, что ситуация не будет становиться спокойнее, проблема будет только нарастать, потому что появляются новые истцы, отрабатывается эта механика, техника предъявления исков. Например, настроив искусственный интеллект, можно предъявить не 2,5 тысячи исков, а два миллиона», — подчеркнул Кравченко.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил «Радио 1», что, когда возникают какие-то проблемы и неполадки, многие СМИ и издательства, в том числе, которые издают книги и журналы, действительно предпочитают заплатить. Это связано с тем, что судебные разбирательства – это время, адвокаты и деньги, кроме того, может быть нанесен репутационный урон. Именно поэтому изданиям проще выплатить денежные средства. 
 
«Здесь надо смотреть, как они приобретают авторское право. Если они его купили, надо понимать, у кого, и кто был владельцем этой фотографии в момент ее публикации на сайте. Авторское право начинает числиться с того момента, когда они получили соответствующее подтверждение, это тонкий момент в их деятельности.  Да, Лаврентьев на такой схеме зарабатывает. Даже не будем стесняться этого слова. Это его способ выживания. Доказать его неправоту можно в том случае, если авторское право было получено после публикации фото», — уточнил Соловьев. 
 
Покупка авторства «задним числом»
 
Корреспондент «Радио 1» пообщался с медиаменеджерами и выяснил, что бывают случаи, когда подобные истцы заключают договоры с фотографами «задним числом». Таким образом, предъявить претензии к фотографии можно даже в том случае, если на момент публикации материала фото не принадлежало истцу. 

«Если будет доказано, что бумага, на которой эта сделка отображена, или чернила, которыми эта следка подписана, по возрасту не соответствует дате заключения, это возможно. Но речь должна идти об очень сильных сдвижках по времени. В противном случае, экспертиза даст только приблизительные заключения, но это вряд ли что-то даст, потому что две стороны этой сделки подтверждают, что эта сделка была», — объяснил Кравченко.   
Сколько получают «авторы» фото?

 «Прибыльность от этой деятельности достаточно высокая, поэтому мне кажется, эта проблема решается только одним способом. Владельцы сайтов должны соблюдать Гражданский кодекс(ГК) так, чтобы предъявление исков стало бы приводить к отказу удовлетворений. Потому что суды будут устанавливать, что ответчики не нарушали исключительное право, соблюдали требования ГК к защите прав на фотографические произведения, тогда эта проблема сойдет на нет», — уверен Кравченко. 
По его словам, до тех пор, пока есть нарушения, штрафы будут приходить в большем количестве.

«Думаю, есть приблизительно дюжина таких серийных, массовых истцов. Но есть и тысячи истцов, которые предъявляют один иск в год или два. Мы не знаем, сколько денег, в итоге, достается авторам, но полученные средства позволяют покрывать расходы на «бумагу, перья и марки» и получать неплохую прибыль», — подытожил Кравченко.

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#фото
#авторские права
#суд
#авторы
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Илон Маск создал новую компанию xAI по разработке ИИ
13 июля 2023, 04:06

Фото: РИА Новости/Tesla Motors

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о создании компании xAI по разработке искусственного интеллекта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В это же время была запущена работа сайта компании. На главной странице говорится, что в xAI будут работать экс-сотрудники DeepMind, Google, OpenAI, Tesla и Microsoft, а также исследователи Университета Торонто.

В качестве слогана компания будет использоваться фраза «Understand the Universe» (Осознай вселенную).

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#Илон Маск
#искусственный интеллект
#компания
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Хуснуллин: В Мариуполе построили ЖК на 833 семьи
12 июля 2023, 20:50

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

В Мариуполе менее чем за год построили жилой комплекс на 833 семьи. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин во время поездки в ДНР.
«Это достаточно крупный ЖК для города, и эти дома очень нужны людям, потому что квартиры в них получат 833 семьи. Понимая это, специалисты ППК “Единый заказчик в сфере строительства” выдерживали максимально возможный темп строительства объекта и менее чем за год возвели 10 корпусов разной этажности. При этом были соблюдены все современные требования, предъявляемые в России к качеству, комфортности и безопасности жилья. Сейчас девять домов уже сданы в эксплуатацию, ещё один будет введён в ближайшее время», – рассказал Хуснуллин. 

Он также отметил, что квартиры сдаются с чистовой отделкой и оснащены необходимой сантехникой и электроплитами. Во дворах установлены детские и спортивные площадки, обустроены парковки. 

Около нового ЖК восстанавливается разрушенная инфраструктура. В частности, общеобразовательная школа №15 и два детских сада. 
Зампреда Правительства добавил, что это не первый такой проект. Уже построены новые дома на нескольких улицах Мариуполя. Все они выполнены в одном стиле, согласно установленной концепции развития города. 

«Одна из важнейших социально значимых задач в новых регионах, поставленных Президентом перед стройкомплексом России, – восстановление и строительство жилья, социальных объектов, обновление коммунальной и дорожной инфраструктуры. В результате этой комплексной работы должны быть обеспечены условия для комфортного и безопасного проживания наших граждан», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Всего за первое полугодие 2023 года на новых территориях построено 20 многоквартирных домов, более 2 тысяч восстановлено. 

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#ЖК
#Мариуполь
#строительство
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Водителей не будут штрафовать, если перед камерой не было предупреждающих знаков
12 июля 2023, 20:01

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Если перед камерой, которая зафиксировала автомобиль, не было предупреждающего знака, водителя не обвинят в нарушении правил. Об этом сообщает Российская газета.
Внести данную поправку в Кодекс об административных правонарушениях планируется не раньше 2024 года.

А пока она не принята, депутаты предлагают все-таки обозначать камеры. Так депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачёв отправил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение об установке предупреждающих знаков перед передвижными комплексами фотовидеофиксации нарушений. Такая мера позволит водителям быть внимательнее на дороге и сбавлять скорость, чтобы избежать штрафа.  

1 сентября 2024 года вступят в силу поправки, согласно которым использование камер без предупреждающих знаков будет запрещено. 

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#пдд
#закон
#штраф
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Техэксперт Зотов: Технологический прорыв изменит науку и медицину
12 июля 2023, 19:16

Фото: istockphoto.com/Guillaume

Кандидат технических наук Андрей Зотов заявил, что технологический прорыв и искусственный интеллект затронут не только инновации, но и коснуться повседневной жизни общества, оказав влияние главным образом на медицину, науку и генную инженерию.
«Это наука о жизни, медицина, современные технологии визуализации процессов, происходящих внутри организма, становятся настолько мощными, что готовы превентивно лечить заболевания. Далее, это коснется эволюционной биологии, улучшения генотипа человека», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Кроме того, технологический прорыв повлияет и на аутентификацию личности каждого человека, когда камеры и различные гаджеты смогут распознавать людей. Такой процесс, считает эксперт, вопреки распространённому мнению ведёт не к ограничениям свобод людей, а наоборот, к их расширению.

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#технологии
#общество
#искусственный интеллект
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Школа в Мытищах на 1,1 тыс мест будет готова к 1 сентября 2024 года
12 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Школу на 1,1 тыс мест в мытищинском микрорайоне 25А введут в эксплуатацию к 1 сентября будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сдать школу планируем к 1 сентября 2024 года. Оборудуем светлые классы с интерактивными досками, актовый и спортивный залы, пищеблок и комфортную столовую. Особое внимание уделим подбору педагогического коллектива», – отметила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
Она добавила, что подрядчик держит высокий темп работы, чтобы уложиться в срок. Площадь новой школы составит около 21 тыс кв м.
 
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#Юлия Купецкая
#Мытищи
#школа
#строительство
#Московская область
#Подмосковье
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Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой региона
12 июля 2023, 18:07

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и Президент Московской областной Нотариальной Палаты Наталья Лобачева подписали соглашение о взаимодействии.

Подписанное соглашение поможет повысить уровень защиты и законных интересов граждан Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Наша партнерская деятельность будет заключаться и в разъяснении действующего законодательства в области прав и свобод граждан, в выработке предложений по предупреждению и устранению причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на территории Московской области, в том числе о необходимости внесения изменений в законодательство», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Подмосковный обмудсмен также сообщила, что соглашение подразумевает проведение совместных мероприятий, которые будут восстанавливать нарушенные права граждан Московской области. 

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#Ирина Фаевская
#подмосковный омбудсмен
#права человека
#Наталья Лобачева
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Педагогов Подмосковья приглашают на программу повышения квалификации по современной генетике
12 июля 2023, 17:57

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Подмосковные педагоги могут повысить свою квалификацию «Сириуса» по программе «Современная генетика и генетические технологии».

Стартовала регистрация в программе повышения квалификации для педагогов по направлению «Современная генетика и генетические технологии», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Заявки для участия в конкурсном отборе на программу принимаются до 4 августа 2023 года на сайте. 

К участию в программе приглашаются не более 40 педагогов.

Программа повышения квалификации ориентирована на подготовку специалистов, в том числе учителей биологии в школах, обладающих знаниями и практическими навыками, необходимыми для понимания и использования генетических технологий, в частности для корректного преподавания раздела генетики в школах. Педагогов будет ждать знакомство с генной инженерией и генетическими технологиями, формирование навыков экспериментальной работы с биологическими объектами и материалами, решение задач олимпиад всероссийского и международного уровней.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Педагог
#Подмосковье
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#повышение квалификации
#современная генетика
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