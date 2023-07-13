Hlavné správy: Украинские беженцы едут из Чехии на родину

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«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», — цитирует издание слова словацкого политика Марека Курта.
«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?», — задался вопросом политик из Словакии.
Кроме того, Курта возмутило, что деньги европейцев раздают «чужим трутням». В настоящий момент на территории Чехии находятся около 320 тыс. украинских беженцев.
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