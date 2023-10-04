Хоботок с хитиновыми зубами: каких насекомых нужно избегать осенью

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Осенью некоторые насекомые становятся еще злее и опаснее. Редакция «Радио 1» расскажет, встречи с какими насекомыми стоит избегать в осеннее время и как от них защититься.
Комнатные мухи
Обычные комнатные мухи опасны тем, что переносят бактерии и болезни. Обыкновенная домашняя муха способна распространять смертельные для человека инфекции. Более низкие температуры воздуха, которые устанавливаются осенью, вынуждают насекомых искать укрытия. Мухи проникают в жилище человека, где питаются, плодятся и оставляют продукты своей жизнедеятельности.
К самым опасным видам мух относят жигалок. Они имеют хоботок с хитиновыми зубами, с помощью которого питаются кровью. Мухи-кровососки опасны как для человека, так и для домашних животных. Холода вынуждают мух прятаться в шерсти и пережидать зиму. Их осенняя активность связана с началом сезона оплодотворения. Укус таких мух может вызвать серьезные заболевания.
Пауки
Осень – лучшее время года для брачных игр этих насекомых. Когда наступают первые холода, пауки стремятся найти укромное место, чтобы пережить зиму самим и обезопасить свое потомство. Самыми опасными пауками в осенний период являются коричневые пауки-отшельники. Паук отшельник в России распространен в средних и южных широтах, севернее они живут в человеческих домах и подсобных помещениях. Их укусы очень болезненны и могут вызвать некроз подкожной клетчатки.
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Осы
Многие заблуждаются, когда полагают, что сезоном активности ос является лето или весна. Осенью осы особенно злы и агрессивны, поскольку запасы еды истощаются и они вынуждены искать пропитание. Рабочие особи с приходом зимы умирают, а оплодотворенные королевы будут искать укрытие, чтобы перезимовать и весной основать новую колонию. В борьбе за свою жизнь, оса может нападать, а укус такой самки может стать для человека, страдающего аллергией, смертельным. Обезопасить себя и свое жилище от проникновения ос можно ловушками для насекомых или специальными спреями.
Клещи
Клещи наиболее активны осенью. В этот период у них отмечается особенная стадия роста, они находят себе пару и откладывают яйца. В жилище клещи могут проникнуть через животного. При этом, клещи могут не впиваться под кожу питомца сразу. Они прячутся в волосяном покрове животного, проникают в комфортную для себя среду и обустраиваются. Они могут переместиться на человека или других животных.
Постельные клопы
Осень – пик сезона постельных клопов. Многие думают, что при соблюдении правил гигиены быта их появления удастся избежать. Однако эти насекомые относительно равнодушны к грязи и антисанитарии. Клопы могут попасть в дом вместе с вещами, которые люди берут с собой на отдых в горы, на море, природу и т.д. Также клопы любят обитать в складских помещениях, подсобках, поэтому вполне могут попасть в жилище с завозом мебели из магазина. Постельные клопы предпочитают обитать в складках матрасов, за картинами, в половицах и т.д.
С медицинской точки зрения, они не представляют опасности для человека, однако доставляют ему дискомфорт и от них очень сложно избавится. Если клопы все же были замечены в доме, от них можно избавиться благодаря полыни, пижме или ромашке. Из растений можно делать спреи и сбрызгивать труднодоступные места. Однако выведение насекомого лучше доверить профессионалам. Клопы непривередливы и быстро приспосабливаются к новым для себя условиям, что затрудняет их уничтожение.
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Анастасия Крестьянова