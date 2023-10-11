Холдинг «Газдром-медиа» назвал нового гендиректора Rutube

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Генеральным директором видеохостинга Rutube назначен медиаменеджер Сергей Иванов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа».
Напомним, что ранее эту должность занимал Александр Моисеев, который уволился в связи с переходом на новое место работы.
Уточняется, что Иванов также продолжает занимать должность директора по стратегическому развитию приложения Yappy.
В пресс-службе отметили, что в обязанности Сергея Иванова будет входить расширение функционала приложения, развитие сервисов для показа контента, а также проведение работы непосредственно с авторами предлагаемых видеоматериалов.
Согласно статистике Mediascope, охват приложения возрос вдвое. Так, по сравнению с 1,2 млн человек в январе, в сентябре приложением воспользовались 2,5 млн зрителей. Также с начала текущего года на 29% увеличилось и число авторов контента.
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Уточняется, что Иванов также продолжает занимать должность директора по стратегическому развитию приложения Yappy.
Согласно статистике Mediascope, охват приложения возрос вдвое. Так, по сравнению с 1,2 млн человек в январе, в сентябре приложением воспользовались 2,5 млн зрителей. Также с начала текущего года на 29% увеличилось и число авторов контента.
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Анастасия Чинкова